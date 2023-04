Un avión Palma-Frankfurt recibe el impacto de un rayo en pleno aterrizaje

Un viaje en avión de Mallorca a Alemania acabó con un final inesperado. El pasado viernes 31 de marzo, a las 12:40 horas, el vuelo LH1531 de Lufthansa despegó del aeropuerto de Son Sant Joan con 200 pasajeros a bordo. El trayecto, con destino a Frankfurt, se desarrolló con normalidad y en el momento de aterrizar el avión quedó atrapado en una tormenta y fue alcanzada por un rayo, tal y como informa Frankfurter Neue Presse. El medio explica que, a pesar del susto inicial, el Airbus A320-271NX tomó tierra de forma segura en el aeropuerto Rhein-Main unos minutos después.

«Los pasajeros notaron el rayo, ya que la luz parpadeó en el avión, pero permitió finalizar el trayecto», detalla FNP. Tal y como se aprecia en la aplicación Flightradar24, la máquina ha estado estacionada en el aeropuerto de Frankfurt desde el incidente y es posible que se tenga que realizar algún tipo de reparación. El impacto de rayos en los aviones es un fenómeno que ocurre con más frecuencia de la que se suele pensar: la Organización de Aviación Civil Internacional calcula que alrededor de 300 aviones reciben el impacto de un rayo cada día.

Por este motivo las aeronaves ya suelen estar preparadas y son resistentes a este fenómeno. Tal y como detalla Muy Interesante, «con la caída de un rayo no pasará nada más que un buen susto a quienes estén cerca, ya que la luminosidad y el estruendoso ruido que provocan serán impactantes». Eso sí, no suele afectar al avión en sí: «La descarga eléctrica no provocará nada a los tripulantes de una aeronave debido a la forma en la que los aviones son construidos».