Varios diputados cobrarán una indemnización de 10.335 euros tras disolverse el Parlament

Varios diputados del Parlament recibirán una indemnización de 10.355 euros en un pago único tras la disolución de la Cámara. Se trata de la llamada «indemnización de transición», que podrán cobrar aquellos que cumplan dos condiciones: hasta ahora han tenido dedicación exclusiva en el Parlament y, a partir de ahora, no tendrán otros ingresos públicos. Durante este martes cuatro diputados ya han solicitado cobrar esta paga; Maxo Benalal (no adscrito desde su expulsión de CS en 2021), Joan Mas y Josep Ferrà (Més per Mallorca) y Jorge Campos (Vox).

Los diputados que tenían dedicación parcial en esta legislatura o que forman parte de la Diputación Permanente no tendrán derecho a este pago. De hecho, los miembros de la Diputación Permanente son los únicos que seguirán cobrando del Parlament ya que este organismo seguirá vigente pese a la disolución del Parlament. Hasta que haya un nuevo Parlament, siguen en su sitio los miembros de la Mesa y de la Diputación Permanente. Los miembros que seguirán en activo y, por lo tanto, tendrán un sueldo del Parlament son los miembros de la Mesa: Vicenç Thomàs, Gloria Santiago, Juan Manuel Lafuente, Marc Pérez-Ribas y Joana Aina Campomar. A ellos se suman los siguientes representantes de los partidos políticos: Francina Armengol, Irantzu Fernández, Silvia Cano, Pilar Carbonero y Pilar Costa (PSIB); Marga Duran, Núria Riera y Miquel Vidal (PP), Josep Castells (Més per Menorca), Esperança Sans (Podemos), Lina Pons (PI) y Sergio Rodríguez (Vox). Los diputados cobran de forma diferente en función de si tienen dedicación parcial y exclusiva y en función de si son forman parte de las mesas de las comisiones o son portavoces de alguna de ellas. Los diputados que cobran dedicación parcial perciben un sueldo diferente cada mes en función de la actividad parlamentaria. Los sueldos son los siguientes: President del Parlament: 72.106,51 euros

Vicepresidents y secretarios de la Mesa: 67.449,90 euros

Portavoces titulares de los grupos parlamentarios: 67.449,90 euros

Portavoces suplentes de los grupos parlamentarios: 63.907,62 euros

Portavoces de los grupos parlamentarios en cada una de les comisiones: 62.599,53 euros

Diputados con dedicación exclusiva: 57.949,92 euros