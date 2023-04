Una víctima del ‘increíble Hulk’: «Me alzó con una mano y pensé que moría»

Juan José Martínez, calvianer de 22 años, conoce perfectamente como se las gasta el conocido popularmente como el ‘Increíble Hulk’ de Palma. Su historia se remonta al pasado 29 de agosto de 2022 durante las fiestas de ‘Es Cosso’ de Felanitx. «Acudí de fiesta con mis amigos y en un momento dado me alejé del grupo para ir al baño. En ese momento, pude ver a una madre, a su hija y a una amiga suya que estaban persiguiendo con intención de pegar a una adolescente de unos 16 años. No conocía de nada a ninguna de las partes, pero me puse entre las dos partes para tratar de mediar y que nadie resultara herido», apunta Juan José, visiblemente afectado y nervioso relatando lo ocurrido.



«De forma sorpresiva apareció este monstruo, un gigante que sin mediar palabra alguna me cogió con una sola mano del cuello, me levantó dos palmos del suelo con una facilidad impresionante y apretó hasta que perdí la conciencia. Unos segundos después, me tiró contra el suelo golpeándome fuertemente en la cabeza. Cuando me tenía cogido del cuello pensé que me iba a matar», señala la víctima. A partir de ese instante se vivieron minutos de gran tensión. El joven estaba tendido en el suelo insconciente y la gente pensaba que estaba muerto, pero nadie se atrevió a detener al gigante culturista. Es más, la chica que iba con él se acercó a un grupo de personas y dijo: «soy enfermera y este chico no tiene nada. Está haciendo comedia, que se levante». De forma inmediata, ambos se marcharon del lugar sin que los centenares de personas que estaban allí hicieran nada por tratar de detenerlo.



«La gente estaba asustada. ¿Quién para a este bicho? Es más, si hubiera ido la policía los mata a todos. Estaba poseído», comenta Juan José. Pasados unos minutos, un grupo de chicas acudieron en auxilio de la víctima. Le quitaron la camiseta y le tiraron agua por el cuello. Esa noche, el joven acabó ingresado en el hospital de Son Espases con importantes lesiones. Según el parte médico, el paciente presentaba daños de consideración en la zona craneal, policontusiones varias, daños internos, pérdida de memoria y alteración del olfato. Tras permanecer dos días ingresado fue dado de alta. Unas horas más tarde, tuvo que regresar por los fuertes mareos y secuelas ocasionadas por la brutal agresión. Desde esa nueva entrada Juan José no es el mismo. Sufre pérdidas de memoria, no puede concentrase y ha perdido por completo el olfato.

Noticias relacionadas El increíble Hulk del supermercado «No logro entender cómo este hombre sigue libre. Cualquier día matará a alguien y luego nos lamentaremos. Ha dejado a gente en coma en Punta Ballena, pegó varias veces a vigilantes de seguridad, es un ladrón reconocido por todos, revienta puertas con extrema facilidad y levanta a los policías como quiere. ¿A qué esperamos?», concluye. El caso está judicializado y un juzgado de Manacor está instruyendo el caso. El perjudicado está esperando los últimos informes médicos y pasar por el médico forense. El ‘increíble Hulk’ tiene numerosas causas pendientes.