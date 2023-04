Marc Pérez-Ribas, número uno de Ciudadanos (Cs) en Baleares en las pasadas elecciones autonómicas, ha solicitado este miércoles su baja como afiliado de la formación naranja y ha avanzado que vuelva a la empresa en la que actualmente está en excedencia.

«Lamentablemente Ciudadanos ya no es el partido al que me afilié hace siete años y no deseo que mis ideas y planteamientos estén condicionados por un partido que ya no cuenta conmigo», asegura en una nota en sus redes sociales el que fuera líder del partido en las islas al inicio de la legislatura.

De esta manera, el hasta ahora diputado ha presentado su baja como afiliado a Ciudadanos. «Ha sido un gran honor representar y dar voz a los ciudadanos de Baleares», señala.

Muchas gracias a todos. Ha sido un gran honor. pic.twitter.com/vBcLwWimGJ — Marc Perez-Ribas (@MarcPerezRibas) April 5, 2023

«Ha sido una legislatura en la que he trabajado duro por la colaboración público-privada, por la atracción y retención de talento, por la innovación, por la construcción de vivienda asequible y por el tránsito hacia la economía circular», detalla Pérez-Ribas.