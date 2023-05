Cuando Leticia De Croce acabó la ESO se puso a trabajar en empleos en los que no se exige titulación, como el de dependienta. Asegura que era buena estudiante y que podía haber hecho cualquier modalidad de Bachillerato, pero no lo tenía claro y prefería trabajar. Como a miles de personas, la llegada de la pandemia la obligó a replantearse qué hacer con su vida y el estudio volvió a ser una opción.

«Buscando centros me salió el Col·legi Sant Josep Obrer de Palma, donde ofertan Formación Profesional Dual Intensiva, que consiste en compaginar la formación con el trabajo en una empresa; era perfecto para mí», recuerda con entusiasmo la joven, que tiene 23 años y un contrato fijo en el Col·legi Oficial de Treball Social de les Illes Balears, donde cursó el Grado Medio de Gestión Administrativa.

Sant Josep Obrer tiene acuerdos de colaboración con 150 empresas y es el único centro de Baleares donde todos los ciclos formativos se imparten en esta modalidad, que llega a un 100 % de inserción laboral, según el director pedagógico de FP del colegio, David Egea. En la rama administrativa, los alumnos pueden cobrar entre 600 y hasta 1.100 euros. «Hacen entrevistas en las empresas hasta que son aceptados; si no les cogen, algo que no pasa, pueden hacer al FP ordinario, donde harán prácticas», explica. «Que te digan que no en una empresa te espabila mucho con 17 años, te obliga a mejorar; lo bueno es que aquí están acompañados», apunta.

De Croce destaca que durante su formación trabajaba media jornada y cobraba casi 800 euros. «Te abre la puerta a madurar de forma amena, al terminar has cambiado mucho y tienes claro qué quieres hacer», reconoce, y lanza un mensaje a favor de esta modalidad: «Dicen que tienes que ser joven, pero con experiencia; pues mira, aquí nos tienen». De Croce ahora cursa un grado superior de Administración y Financias. La joven considera que la universidad no te permite ver cómo funciona el mercado con la misma preparación.

Marta Jordà, Leticia De Croce, David Egea y Laura Rosselló, posan en el jardín central del Col·legi Sant Josep Obrer.

Seducidos por esta misma idea, cada vez más alumnos apuestan por la FP Dual Intensiva, especialmente por Gestión Administrativa. «Quería trabajar porque soy muy activa y esto me lo daba. Logré entrar hincando codos», confiesa Melanie Alvarado, de 18 años, que tiene contrato y sueldo en Paseo Mallorca Consulting. «Me animó a hacerlo el ejemplo de una amiga y me motiva mucho lo que hago», reitera. Santi Piqueras, de 17 años, hace labores de contabilidad en Cruceros Marco Polo. «Para lo que quiero ser la universidad no me hace falta, prefiero que todo sea práctico desde el principio», comenta, y dice que seguramente hará un ciclo formativo de grado superior de Informática o electromecánica.

«Te puedes especializar desde el principio en lo que te gusta», resume Elena Sampol, 18 años. «Es una buena oportunidad con muchas ventajas; no es fácil, pero con trabajo se puede llevar», asegura. Aina Mudoy, con 16 años, está en el departamento de compras y alquiler de OK Mobility. «Haré una doble titulación de Administración y Derecho, pero me atrajo la idea de tener experiencia en una empresa real en vez de hacer Bachillerato y no tener estos conocimientos de la vida».

La jefa de estudios y coordinadora de FP Dual Intensiva, Marta Jordà, destaca que tienen convenios con la York St John University y la Dublin Business School, donde pueden convalidar cursos y sacarse Economía o Administración de Empresas.