El PP habría ganado las elecciones autonómicas de este 28 de mayo en Balears, según los sondeos que ha realizado el Instituto Balear de Estudios Sociales (IBES) para IB3. En concreto, obtendría entre 21 y 22 diputados. La segunda fuerza más votada sería el PSIB-PSOE con entre 17 y 18 escaños en el Parlament. La tercera, Vox, con una horquilla de entre 7 y 8 diputados.

Después seguiría Més per Mallorca, con entre cuatro y cinco escaños; seguido de Unidas Podemos, con cuatro. El PI podría quedarse fuera o lograr dos diputados; Ciudadanos se quedaría sin representación en el Parlament balear. Més per Menorca tendría dos diputados y Gent per Formentera, uno.

El PI podría tener la llave, si logra representación

Con estos resultados serían posibles tanto los pactos de izquierdas como de derechas, a la espera de que el escrutinio confirme los escaños que tendrá cada partido. Si se toman como referencia los mejores resultados del PSIB-PSOE, Més per Mallorca, Unidas Podemos, Més per Menorca y Gent per Formentera sumarían un total de 30 diputados; los necesarios para la mayoría absoluta. Sin embargo, en la parte más baja de la horquilla sumarían 28. Aquí sería clave si entra el PI, ya que el sondeo le da entre cero y dos diputados.

Por su parte, la derecha sumaría 30 escaños si se tienen en cuenta los resultados más favorecedores del sondeo y 28 la parte más baja de la horquilla. Del mismo modo, si el PI logra representación tendría la llave de la gobernabilidad de las Islas.

Diputados de Menorca

El PP también sería el partido más votado en Menorca. El sondeo de IB3 detecta un aumento de la intención de voto de los populares menorquines, que pasaría de los 4 diputados actuales a 5, mientras que el PSOE se movería en una horquilla de entre 4 y 5 escaños. El aumento del PP podría verse reforzado con la entrada del primer diputado de Vox por Menorca, si bien la encuesta del ente público no la da por segura.

Més per Menorca se queda por debajo de las expectativas del PSOE y se mantendría en los dos diputados actuales, sin lograr el tercer diputado al que aspiraban. Unidas Podemos, por su parte, perdería uno de sus dos representantes y se quedaría con uno.

Resultados en 2019

Cabe recordar que las elecciones autonómicas de 2019 las ganaron los socialistas, que obtuvieron 19 diputados; fue la primera vez que el PSIB-PSOE ganó los comicios al Parlament balear. Los populares quedaron en segunda posición, con 16 escaños; seguidos por Unidas Podemos, seis; Ciudadanos, cinco; Més per Mallorca, cuatro; Vox, tres; el PI, tres; Més per Menorca, dos; Gent per Formentera; uno.

Por tanto, la candidatura liderada por Francina Armengol, que repite como candidata, perdería entre uno y dos diputados. El PP, en esta ocasión encabezado por Marga Prohens, entre cinco y seis escaños. Vox, que repite con Jorge Campos como número 1, también mejoraría los resultados de hace cuatro años: entre tres y cuatro diputados más.