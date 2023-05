Unidas Podemos hunde al PSOE. Esta es una de las principales conclusiones que se pueden extraer de las elecciones autonómicas que se celebraron el 28 de mayo en Baleares. Cabe precisar que se trata de una situación muy similar a la que se dio en el resto de regiones en las que se celebraron comicios este pasado domingo.

En el caso concreto de las Islas, los socialistas sólo perdieron un diputado respecto a 2019. Por tanto, la gestión de estos ocho años no ha desgastado en exceso al partido liderado por Francina Armengol. Sin embargo, también es cierto que no han sido capaces de captar los votos que ha perdido la candidatura encabezada por Antònia Jover. Por su parte, Més per Mallorca ha logrado mantener los cuatro diputados de 2019; al igual que Més per Menorca ha retenido los dos que tenía. Por tanto, el descalabro viene por parte de Unidas Podemos, ya que ha perdido cinco de los seis escaños que tenía en el Parlament balear. Cabe destacar que Jover no será diputada. La formación morada ha perdido 22.192 votos; hace cuatro años consiguió la confianza de 19.632 electores de las Islas. El hecho de que el PI no haya conseguido representación en el Parlament también ha retado opciones a que haya un pacto de centro izquierda en las Islas, en el caso de que los regionalistas se hubiesen decantado por darle su apoyo.

Mayor aún ha sido el batacazo de Unidas Podemos en el Consell de Mallorca, donde no ha conseguido entrar; ha perdido los tres consellers que tenía en la institución insular. En el Ajuntament de Palma el resultado también ha sido muy malo: ha perdido dos de los tres concejales que tenía.

¿Qué ha pasado en el resto de España?

La situación ha sido muy parecida en la mayoría de regiones que han celebrado elecciones autonómicas: el PSOE ha sufrido un ligero desgaste en términos generales (aunque en Cantabria, la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana han mejorado sus resultados) y Unidas Podemos se ha hunido, desapareciendo de varios parlamentos autonómicos. Los peores resultados de los morados se han dado en la Comunidad de Madrid, la Comunidad Valenciana, Canarias, la Comunidad Foral de Navarra; donde no tendrán diputados. Por su parte, ha logrado seguir en los parlamentos de Aragón (ha perdido cuatro de los cinco diputados) y el Principado de Asturias (pasa de cuatro a un escaño). Por su parte, los morados han logrado mantener su representación en Extremadura (cuatro), La Rioja (dos) y Murcia (dos).

En las elecciones municipales, los socialistas se han dejado 406.646 votos en el conjunto de España, mientras que el PP ha ganado 1.891.906. Unidas Podemos se presentó bajo diferentes siglas, por lo que no se puede dar un resultado.

Sánchez reacciona y convoca elecciones

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sorprendido este lunes y ha convocado elecciones generales para el próximo 23 de julio. Se trata de una jugada bastante arriesgada, ya que la previsible hecatombe de Unidas Podemos podría tener en el líder de los socialistas el mismo efecto que en los barones, que han perdido la gran mayoría de los gobiernos autonómicos; sólo Emiliano García Paje ha mantenido Castilla-La Mancha con una mayoría absoluta in extremis y María Chivite podrá reeditar su gobierno en la comunidad foral de Navarra.

Además, está por ver cómo concurren los partidos a la izquierda del PSOE, es decir, si Sumar -liderado por Yolanda Díaz- llega a un acuerdo con el partido de Ione Belarra.