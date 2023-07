Una intervención llena de contradicciones, poco concreta en cuanto a las medidas que aplicarán desde el Govern y negacionista del cambio climático por no haberlo nombrado en ningún momento. Además de recuperar normativas pasadas que supondrán una vuelta a las leyes de José Ramón Bauzá. Así han definido los partidos de izquierdas el discurso que la candidata del PP a la presidencia balear, Marga Prohens, ha pronunciado este lunes en el Parlament.

«Ha leído el programa de Vox, que es lo que aplicarán esta legislatura, y esto supondrá mayor desigualdad y la ruptura de consensos mantenidos durante décadas», según ha dicho el representante del PSIB, Marc Pons. Los socialistas consideran que Prohens tiene la «voluntad clara» de «resucitar» legislaciones que «habían quedado olvidadas», como la ley Delgado, de la época de José Ramón Bauzá, o la Ley Company. «Solo les ha faltado nombrar la ley de Símbolos», ha añadido. «Quieren poner una alfombra roja para que se haga cualquier equipamiento en suelo rústico», ha afirmado. «Es un retorno al pasado: cero propuestas sobre cambio climático, feministas, ninguna estrategia laboral ni tampoco objetivos concretos sobre movilidad pública», ha lamentado.

«Nos ha decepcionado porque su discurso ha sido poco creíble y nos hace pensar que la dirección del nuevo Govern no se ajustará a los grandes eslóganes que ha pronunciado hoy», según el portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, que ha enumerado algunos ejemplos del discurso que considera contradictorios. «Prohens ha atribuido los problemas de acceso a la vivienda a la sobrepoblación, lo cual nos parece acertado, pero su propuesta ante esto es más turismo, lo que agravará la situación», ha dicho Castells.

Las recetas 'populares' para ayudar a la agricultura implicarán que se pueda hacer actividad complementaria, como hoteles y spas, lo cual «no tiene nada que ver con el sector», según el soberanista. Lo mismo ha opinado sobre el hecho de que se cree la Conselleria de Turisme, Cultura i Esports. «Es la idea de una cultura vinculada al espectáculo y hacer actividades para que los turistas se lo pasen bien», ha criticado. También ha visto contradictorio que el PP apueste por eliminar burocracia, y al mismo tiempo, proponga crear nuevas leyes, como la que buscará mejorar la Atención Primaria. «Un déficit que bastaría dotar de mayores recursos económicos, no hace falta una normativa», ha apuntado. Además de censurar la «poca elegancia» de Prohens con el gobierno saliente, pues considera que ha soltado algunas expresiones «ofensivas».

«Nos ha sorprendido la poca concreción de su discurso, más allá de bajar impuestos; no sabemos qué medidas aplicarán y nos preocupa que solamente haya eslóganes», ha dicho el líder de Més per Mallorca, Lluis Apesteguia. También ha destacado que Prohens haya recordado los 40 años del Estatut tras haber pactado con Vox, que «no cree en nuestra autonomía».

La diputada de Unidas Podemos, Cristina Gómez, ha lamentado que Prohens no haya hecho ninguna mención sobre el cambio climático porque «lo que no se dice, no existe y se esconden realidades». «Una de las medias estrella es levantar la moratoria turística, que implicará más visitantes, coches y cemento. Seguro que los votantes del PP tampoco lo quieren. Solo Vox niega la masificación y el PP se lo ha comprado», ha señalado.