Baleares creó en junio más de un tercio de los puestos de trabajo generados en España, concretamente el 38 %. La media fue de 622.446 afiliados a la Seguridad Social, lo que constituye un máximo histórico no solo para ese mes sino para todo el año.

Así, si la evolución es tal y como se prevé, será la primera vez que Baleares encadene cinco meses con una ocupación por encima de los 600.000 trabajadores.

Paralelamente, el paro cae al 4,3 % y se sitúa por debajo de las 30.000 personas. Concretamente, 28.324 desempleados, la menor cifra para un mes de junio desde 2007. De esta manera, las Islas encadenan ocho meses consecutivos de caídas intermensuales. Por lo que respecta a la variación interanual, es la comunidad con una bajada más pronunciada, del -17,3%, prácticamente el triple que la media estatal (-6,9 %).

El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball en funciones, Iago Negueruela, destacó que las cifras demuestran que «tenemos un modelo económico a pleno rendimiento y que se ha probado que funciona». En ese sentido, Negueruela ha reivindicado las políticas económicas del Govern saliente después de que las patronales hayan pedido al nuevo Ejecutivo de Marga Prohens «más facilidades y menos trabas» a su actividad para poder «crecer y crear más empresas».

Así, el conseller en funciones ha destacado la intensa rebaja de la temporalidad en los contratos de trabajo en estas dos últimas legislaturas, especialmente después de la reforma laboral. La tasa de temporalidad se sitúa en el 8,1 % (32,4 % en 2015), la mitad que la media estatal; mientras que la tasa de parcialidad se sitúa en el 11,4 % (19,5 % en 2015), también la mitad que en el conjunto de España.

Se trata de datos, ha defendido, que homologan a Baleares con el entorno europeo y que demuestran la apuesta por equilibrar la economía poniendo el acento en la calidad del empleo. «Esta comunidad autónoma no tiene ningún problema para la creación de empresas, sino determinados controles para que la forma de crecer sea lo más justa posible».

Hilando también con el discurso de investidura de Prohens, Negueruela ha criticado que la futura presidenta de Baleares no mencionara el diálogo social y que pusiera «todo el acento en las empresas». «Si de algo no se habló es de la calidad del empleo y de lo que afecta a la mayoría de ciudadanos, que son los trabajadores», ha señalado para afear el hecho de que «ayer no se habló de economía, solo de dogmas».