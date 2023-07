Una sorprendente 'rissaga' inundó este lunes por la noche las terrazas del paseo del puerto de Porto Cristo. El mar ganó terreno y obligó a desalojar los servicios de cenas en varios restaurantes, en plena hora punta. Por suerte, el agua no entró en el interior de los locales y no ha habido que lamentar daños materiales.

El nivel del mar subió repentinamente el lunes por la noche e inundó en cuestión de segundos el paseo del puerto de la localidad manacorina. El suceso obligó a los comensales de las terrazas de los bares y restaurantes a abandonar las mesas, aunque los hubo que no se dejaron intimidar y siguieron disfrutando de la cena, sentados 'en indio'. Afortunadamente, el mar no llegó a entrar en los locales y los restauradores no han tenido que lamentar daños materiales.

Una subida de unos 50cm

El portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Baleares, Miquel Gili, explica que el fenómeno de la 'rissaga' se produjo este lunes por variaciones en la presión atmosférica, debido a tormentas por encima de la masa de aire cálido que se ha mantenido sobre las Islas estos días. Esto afectó al nivel del mar y provocó este lunes rissagas en varios puntos de la Comunidad. En el puerto de Ciutadella la subida alcanzó los 77cm y en el puerto de Sant Antoni, en Ibiza, los 56cm. La Aemet no dispone por el momento de la altura que alcanzó la rissaga en Mallorca, pero calculan que se pudo llegar a los 50cm.

«Las variaciones de presión afectan al nivel del mar (si la presión aumenta, el mar baja y baja, y si la presión baja, el mar sube). La característica principal de estas subidas y bajadas es que se producen momentáneamente, en periodos muy cortos. En apenas 15 minutos el nivel del mar puede subir o bajar muy notablemente, para después volver a su estado habitual», explica Gili.