Susto en el aeropuerto de Palma. Un avión de la compañía Eurowings chocó este jueves contra varios pájaros. La colisión le obligó a dar vuelta atrás y aterrizar de nuevo en la Isla. La aerolínea asegura que «la seguridad de los pasajeros y la tripulación nunca ha estado en peligro».

Se trata del vuelo número EW 6870, con destinación a la ciudad austríaca de Graz. El incidente ocurrió alrededor de las 14:25h, cuando colisionó en pleno vuelo contra varias aves. La aeronave se vio obligada a dar la vuelta de forma repentina y dio varias vueltas sobre el noreste de la Isla antes de que le permitieran aterrizar en Palma, según ha confirmado el portavoz de Eurowings al semanario alemán del Grup Serra Mallorca Magazine. «La seguridad de todos los pasajeros y la tripulación nunca estuvo en peligro. Los invitados fueron reservados lo más rápido posible en la próxima conexión posible», ha subrayado.

Los choques con aves ocurren ocasionalmente, especialmente en verano. Para evitarlos, el aeropuerto cuenta con un grupo de tres cetreros y once aves rapaces. «Es difícil, pero no imposible, sino no estaríamos aquí. Con los halcones reducimos el riesgo casi al 99 %», explicó Pep Salom, director del servicio de Son Sant Joan, en un reportaje de Ultima Hora.