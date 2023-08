La Organización Mundial de Salud (OMS) vigila a una nueva subvariante de la COVID-19, concretamente la EG.5, cuya principal característica es que es más contagiosa. Hasta el momento, no se ha detectado su presencia en Baleares, pero desde el laboratorio de Microbiología de Son Espases han manifestado que están pendientes. En este punto, han reconocido que lo más probable es que termine llegando, como ha ocurrido con el resto.

El especialista en Salud Pública y Medicina Preventiva, Joan Carles March, ha explicado que la EG.5, también conocida como 'Eris', es la nueva subvariante de Ómicron, que «afecta a todo el hemisferio norte. En este punto, ha precisado que se convirtió en la subvariante dominante en Estados Unidos y va aumentando progresivamente en el Reino Unido y ya está en España. Este linaje descendiente de XBB.1.9.2 se encuentra bajo vigilancia desde el pasado 19 de julio y la OMS la califica como variante de interés; se está expandiendo al mostrar características de crecimiento superiores a otras variantes XBB».

March ha señalado que «España no se libra de la presencia de la EG.5, aunque de momento es mínima»; concretamente, ha subido un 150 % y llega a 75 casos por 100.000 habitantes. Un dato relevantes es que, como mínimo, ya está en 45 países, «con una tendencia creciente al ser, como todas las nuevas subvariantes, más contagiosa». De este modo, «parece que en los países en los que va aumentando de forma significativa el número de casos puede convertirse en dominante; e incluso, podría serlo a nivel mundial». Además, ha avanzado que a partir de los datos del virus en aguas residuales, «se calcula la existencia de decenas de miles de infectados e incluso posibles proyecciones a 2-3 semanas».

No provoca más hospitalizaciones

La buena noticia es que la OMS ha señalado que no hay evidencia científica de que la EG.5 esté produciendo un incremento de las hospitalizaciones. «El riesgo para la salud pública es bajo; aunque por lo que estamos viendo, ha mostrado una mayor prevalencia, una ventaja de crecimiento y también propiedades de escape inmunitario. Por lo que sabemos hasta este momento, 'Eris' no genera mayor gravedad de la enfermedad, por lo que no parece que el incremento de hospitalizaciones por EG.5 sea importante», ha expuesto.