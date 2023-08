¿Seguirá siendo gratuito el transporte público en las islas a partir del 1 de enero del año que viene? Cuando faltan cuatro meses para que llegue esa fecha, la respuesta es que no hay respuesta. La incertidumbre política que hay ahora mismo en España deja en el aire está posibilidad y, en estos momentos, está más cerca volver a tener que pagar por el transporte público a partir de enero que no hacerlo.

Más allá de que haya o no decisión política para aprobar esta medida, ahora mismo hay razones legales que complican esa posibilidad. En estos momentos, el Gobierno de Pedro Sánchez está en funciones y los gobiernos en funciones no puede llevar leyes al Congreso de los Diputados, y eso afecta de forma directa al proyecto de ley de Presupuestos, que es donde figura esa subvención que ahora está en el aire por culpa de la situación política.

Presupuestos prorrogados

La ministra de Hacienda María Jesús Montero, ya ha anunciado que se ha puesto a trabajar en la redacción de la Ley de Presupuestos pero, para que se apruebe, primero debe haber nuevo Gobierno. Eso significa que primero debe elegirse al presidente del Ejecutivo y aún no está claro si tanto Alberto Núñez Feijóo o Pedro Sánchez lo serán.

En la Conselleria d’Hisenda señalan que el Gobierno no puede aprobar un presupuesto estando en funciones, lo que muy probablemente hará que el Presupuesto actual quede prorrogado porque no habrá tiempo material para que el nuevo Gobierno apruebe las cuentas, eso en caso de que finalmente haya nuevo presidente y no se llegue a las elecciones.

La duda, en este caso, es saber qué pasa con un presupuesto prorrogado:si ese presupuesto debe incluir o no las subvenciones al transporte público para que sea gratuito durante todo el año. La lógica hace pensar que si el Presupuesto se prorroga, también lo harán las subvenciones, pero tampoco esta hipótesis está clara. De hecho, desde la Conselleria d’Hisenda señalan que hay dudas de si un presupuesto prorrogado puede incluir estas subvenciones.

Hay que tener en cuenta, además, cómo llegó esa subvención a los Presupuestos del Estado del año pasado: fue a través de una enmienda de Coalición Canaria a cambio de apoyar las últimas cuentas de Pedro Sánchez. En la nueva aritmética parlamentaria, el apoyo de Coalición Canaria ha desaparecido. Sus votos no son por ahora necesarios para Sánchez si el presidente logra los votos catalanes, pero es que, además, el partido regionalista canaria tiene un acuerdo con el PP en su comunidad y ya ha firmado un preacuerdo con el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Y el Govern

Tampoco se sabe, por ahora, si el Govern balear exigirá que se mantenga esta subvención ya que la propia consellera de Habitatge, Marta Vidal, aseguraba la semana pasada que el Gobierno solo ha pasado 3 de los 43 millones que prometió por este concepto. La consellera opinó que la gratuidad del transporte debe verse con una enfoque más amplio y señaló que, como no se ha reforzado el servicio con más líneas o con más frecuencias, se están incumpliendo normas de seguridad y, en caso de accidente, el responsable último sería la administración.