El Govern elimina el requisito de tener un título de catalán para optar a un puesto en el sistema de salud pública de Balears. Así se recoge en un decreto de ‘medidas urgentes para captar y fidelizar profesionionales sanitarios’. Este decreto se ha aprobado esta mañana en una reunión extraordinaria del Consell de Govern de las Islas que preside Marga Prohens (PP) desde julio pasado.

El decreto, según han informado la consellera de Salut, Manuela García Romero y el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa supondrá que "los procesos selectivos y de provisión de personal con funciones sanitarias permitirá el acceso de aquellos profesionales mejor cualificados, sin que la falta de acreditación de un determinado nivel de catalán se convierta en un elemento disuasorio a la hora de acreditarlo». El PP incluía en su programa electoral la eliminación total de este requisito, sobre el que el anterior Govern ya estableció algunas excepciones temporales.

Tanto Costa como García se han esforzado durante su comparecencia ante los medios en precisar que el requisito lingüistico no es el único que dificulta la cobertura de plazas en Balears. "Posiblemente ni siquiera es el principal imepdimento, pero lo es, y como lo es se elima", ha indicado Antoni Costa. Sobre qué puede suceder si algún paciente no logra explicar u caso a quien le atiende, la consellera de Salut, ha precisado que el decreto contempla cursillos y que, en ningún caso se verán mermados los derechos de quienes quieran ser atendidos en catalán.

Aunque la elinación de catalán como requisito es lo más sustancioso desde el punto de vista del juego político (las polémicas por la lengua son habituales en el Parlament), hay otras medidas: por ejemplo, se extienden a Mallorca la consideración de ‘zonas de difícil cobertura’ que ya se dan en Menorca, Eivissa y Formentera y también se establce la creación de una nueva figura, la de zona de muy difícil cobertura. Estas zonas tendrán que delimitarse por el Consell de Govern atendiendo a determinados criterios, entre ellos los precios de la vivienda, las condicones laborales y la insularidad. Aceptar una plaza en una zoza de muy difícil cobertura puede suponer hasta un incremento del 300 por ciento sobre los actuales.

La consellera Manuela García, que es médica de profesión, ha señalado que la falta de personal sanitario no es un problema que afecte sólo a Balears, sino que se da también en otras comunidades de España y en otros países europeos pero que las Islas tienen dos circunstancias que agravan más la situación, una es la insularidad y lo que eso conlleva (precio de la vivienda, transporte y diferencias salariales que no hacen un destino atractivo) y otra el requisito lingüístico. Con todo, la consellera ha indicado que las denuncias relacionadas con la lengua en la relación médico paciente son «muy pequeñas». No es ninguna sorpresa la supresión del requisito del catalán. Es algo habitual en Balears cada vez que cambia el Govern.

En su reunión de esta mañana, de carácter extraordinario, también se ha aprobado otro decreto de medidas urgentes: el que regula la extensión de la gratuidad de las guarderías entre O y 3 años. Ambos decretos son de inminente aplicación en cuanto se publiquen en el BIOB y luego tendrán que ser convalidados por el Parlament.