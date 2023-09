El PSIB ofrece sus votos a Prohens para blindar las leyes y normas sobre el catalán

El PSIB ha ofrecido este jueves sus votos a al PP para blindar las leyes y normas sobre el catalán en Balears, que parten de un acuerdo que se tomó durante el primer Ejecutivo autonómico, entre 1983 y 1987, y que puso de acuerdo a todos los partidos. El portavoz parlamentario socialista, Iago Negueruela, ha indicado que «los consensos que funcionan deben mantenerse y no romperse» y que así se lo había expresado a la presidenta Marga Prohens. Eso sí, precisó el socialista: «El Govern tendría que dar marcha atrás en su decreto de eliminar el catalán como requisito para optar a plazas de medicina y enfermería y no extender a toda la función pública esa medida». Y añadió: «El PP no debe asumir el relato de la ultraderecha». Fue después de reunirse con Prohens, que ha mantenido una ronda con los portavoces de los grupos ante el inicio del curso parlamentario.

Pero el Govern no dará marcha atrás. Esa es la impresión que sacaron los portavoces que este jueves pasaron por el Consolat de Mar. Aunque sigue en una nebulosa si la supresión del requisito se quedará sólo para sanidad. Idoia Ribas (Vox) tiene bastante claro que «el desconocimiento del catalán dejará de penalizar para el acceso a la función pública». Indicó que eso está muy claro y que Prohens cumplirá. Sobre si este jueves la presidenta se comprometió, dijo: «No hace falta que cada día lo diga, la firma del pacto equivale a dar sus palabra y sí, se hará en esta legislatura». Una vez finalizada la ronda de reuniones , también el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, se ha referido a esta polémica. Y en los mismos términos que hace una semana: «Ahora mismo no está sobre la mesa ni tiene relevancia a corto plazo». Entendimiento y buenas formas Noticias relacionadas PP y Vox analizarán el día 14 el estado de su pacto de gobernabilidad El portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia también se ha referido aludió a la cuestión de la lengua. En su opinión «la presidenta conoce de sobra qué pasa cuando se va en contra de los derechos lingüísticos, que se puede crear un conflicto social, y no hace falta recordar lo que pasó entre 2011 y 2015», en referencia a la política de Bauzá y a la protesta que generó el TIL. Y añadió: «Honestamente, espero que no ceda a las presiones de Vox». La ronda de reuniones, en la que también participaron Josep Castells (Més per Menorca), Cristina Gómez (Podemos), Llorenç Córdoba (Sa Unió de Formentera) y Sebastià Sagreras (PP), apunta a dos posibles acuerdos o, al menos, la voluntad de alcanzarlos. Uno sobre sanidad, dejando de lado el decreto lingüístico, y centrado en reformas asistenciales, y un plan de desarrollo de salud mental. Y otro, aunque hay profundas diferencias en algunos aspectos, sobre vivienda. Tanto Castells como Apesteguia y Negueruela dijeron que compartían diagnóstico aunque no soluciones. Que Prohens dijera a los grupos que el decreto con medidas para agilizar el acceso a la vivienda se tramitará como ley (lo que permitirá presentar enmiendas, tanto a los grupos de oposición como al propio PP) va en esta línea. También que Prohens les dijera que se reunirá con otros colectivos además de con la ‘patronal’ del sector. La propia Prohens, en un mensaje en las antigua red Twitter, citó salud y vivienda y destacó el clima de «entendimiento» y su voluntad de llegar a acuerdos». Sagreras, del PP, ha roto en parte ese ‘buenrollismo’. Ha dicho: «Ahora hay una presidenta que no está aislada en el Consolat de Mar, se ha acabado la bunkerización de Francina Armengol».