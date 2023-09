«El calendario de vacunación infantil de España se ha convertido ya en uno de los más completos del mundo». Así lo asegura el pediatra Edelmir Verges, representante de su especialidad en el comité de vacunas de Baleares, quien confirma que, en pocas semanas, se iniciará la vacunación universal contra la gripe en niños de entre seis meses y seis años, y la inmunización de los bebés frente al Virus Respiratorio Sincitial (VRS), también conocido por ser el responsable de la bronquilitis. La noticia supone toda una celebración entre el colectivo de especialistas pediátricos, sin embargo todavía falta la campaña de información institucional porque la población «lo debe saber», reclama Vergés.

«Nunca antes se había hecho la vacunación universal de la gripe en niños. Se iniciará ahora en toda España por recomendación del Consejo Interterritorial», explica. En Baleares esta vacuna será por la vía intranasal, lo que también se celebra pues no es un pinchazo con aguja, sino un método más amable. La vacuna se pondrá a todos aquellos que vayan de los seis meses a los seis años, una nueva franja etaria que se suma a la tradicional campaña para personas vulnerables y población mayor de 60, considerados también personas de riesgo.

«Desde siempre se ha sabido que los niños son los que introducen la gripe en la sociedad», explica Vergés. «Y como todo en la vida, cuando una enfermedad es muy frecuente siempre hay alguien que fallece o empeora tras ellos», añade. Según el especialista, «si miras países muy grandes, hay tasas de muertes relacionadas con la gripe. En Baleares se ven los ingresos hospitalarios en forma de U, es decir, «afectan sobre todo a los pequeños de menos de 5 años, que ingresan en un porcentaje similar a los mayores de 65». Por primera vez, este otoño los niños dejarán de ser los grandes olvidados en esta campaña de inmunización. Vergés cifra en unos 54.000 niños los llamados a vacunarse por primera vez de la gripe y plantea si no sería necesario un vacunódromo.

Virus Respiratorio Sincitial

La inmunización contra este virus es otra de las novedades del calendario de este año después de que la temporada pasada se volviera «loco». Como se recordará «hubo una epidemia en julio que no esperábamos y supuso un gran problema», recuerda Vergés, pues el virus es estacional y circula habitualmente de octubre a marzo. El medicamento inmunizador no es una vacuna en sí, aunque se pone con una jeringuilla. «Este año hay otro anticuerpo monoclonal que va en sangre y dura lo que dura, no genera tus propios anticuerpos», describe el especialista. «Es una carga, pero cuando se acaba se acaba, mientras que con la vacuna sigue habiendo defensas».

Su efectividad es del 80 % para el VRS y, a partir de octubre y hasta el próximo marzo, se le suministrará a todos los bebés que vayan naciendo, dentro de los hospitales.

En esta primera campaña, además, se le ofrecerá también, desde los centros de salud, a los bebés nacidos entre los pasados meses de abril y septiembre.