La Conselleria de Salut ha descartado este miércoles emprender acciones legales contra los autores de la quema de una lona en la que aparecía una imagen de la consellera balear del ramo, Manuela García. La acción de produjo el lunes durante la manifestación de la Diada de Catalunya en Barcelona y, en la misma pancarta, también aparecían Carlos Flores (Vox), Alberto Núñez Feijóo (PP) y el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez (PSOE). La ‘popular’ García fue incluida en señal de protesta por haber eliminado el catalán como requisito para los profesionales de la salud pública. En el mismo acto se quemaron las banderas de España y Francia.

El Sindicato Médico Balear (Simebal) ha expresado este miércoles mediante un comunicado su «más absoluta y rotunda condena» por la quema de la lona con la imagen de la consellera. «Desde la ejecutiva sindical consideramos que este tipo de actos son muy graves, incitan a la violencia, no caben en democracia y no pueden volver a pasar. Nos unimos así a todos los comunicados emitidos en protesta y rechazo absoluto», han dicho desde el sindicato, presidido por Miguel Lázaro. También han mostrado su «solidaridad» al resto de políticos afectados, pero en particular a Manuela García por ser compañera de profesión: «Avalamos su trayectoria y exigimos máximo respeto». El Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears se ha expresado en los mismo términos.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, habló del incidente el martes en el Parlament, exigiendo al diputado de Més per Menorca Josep Castells que condenara públicamente la quema de la lona. «Si no lo hace será cómplice de lo ocurrido», le reprochó. El diputado, que reprochó al Govern la eliminación del catalán como requisito para la salud pública, hizo oídos sordos a la petición de la presidenta evitando pronunciarse sobre la quema de la lona. Esta quema de la lona y las banderas ocurrió el lunes en Barcelona en la tradicional manifestación de la Esquerra Independentista, que agrupa a la CUP, Arran y el SEPC, entre otras organizaciones.