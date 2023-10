Una mallorquina resultó herida tras ser golpeada por un elefante en un safari en Kenia. «Me ha dado la paliza de mi vida», cuenta la tik toker @ely_traveler con lesiones en el rostro. Ely Fernández, que es veterinaria, explica en un vídeo a través de la red social la terrorífica experiencia que vivió el pasado 20 de septiembre en el Elatia Mara Camp. La mujer, que se encontraba de luna de miel con su marido, estaba a punto de empezar a desayunar cuando uno de los trabajadores del hotel se acercó a ellos y les dijo que había animales en el aparcamiento.

La veterinaria vio tres elefantes, dos grandes y uno pequeño, y uno de los empleados del hotel le dijo que lo siguiera hasta una colina para ver de cerca a los animales. «Nada más subir la colina vi la familia de elefantes y uno de ellos, automáticamente, vino hacia nosotros corriendo. El guarda me cogió y empezó 'run, run' [corre, corre]».

Era un terreno abrupto y la mujer se cayó. «El otro siguió corriendo y yo me quedé delante del elefante. Lo único que se me ocurrió fue quedarme en el suelo, hacerme una pelota y decir: 'Por Dios que no me chafe la cabeza. Me ha dado la paliza de mi vida. Una patada por un lado y una patada por otro».

Ely se hizo la muerta hasta que su guía y un compañero la recogieron en el suelo para acompañarla al médico, que le dio medicación. «Tengo todo contusionado. Me duele el pecho, la zona del riñón izquierdo... tengo golpes y morados por todo», cuenta. «He tenido suerte... ha sido un milagro». La mujer explica que hizo en todo momento todo lo que le dijo el trabajador del resort.

El personal del establecimiento les ofreció un vino al irse hacia la avioneta en compensación por la pesadilla que vivieron. «Alucino porque con la tonelada que pesa ese animal no sé por qué no tengo nada roto».