Histórico. Por primera vez en 40 años, un Govern no ha podido aprobar el techo de gasto. Vox lo ha rechazado después de que el PP no haya apoyado su proposición no de ley para poder elegir la lengua en el primer ciclo escolar y extenderlo luego a todas las etapas educativas. La diputada de Vox, Patricia de las Heras, ha vinculado claramente las dos cuestiones. «No deben olvidar que si están en el Govern es gracias a nosotros», ha dicho para añadir que no habían cumplido el acuerdo.

Sólo el PP ha votado a favor del techo de gasto. Tanto esta cuestión como la proposición no de ley sobre la lengua volverán al Parlament, pero en un clima diferente. Esta crisis coincide con los 100 días de presidencia de Marga Prohens, que se ha incorporado al pleno a la hora de votar. La diputada de Vox, Patricia De las Heras, ha criticado el «ánimo desesperado» del PP por aprobar el techo de gasto partiendo de la base del incumplimiento de la regla de estabilidad. «La normativa dice que la propuesta tiene que ser coherente con el objetivo de estabilidad presupuestaria para someterla a la deliberación del Parlament», ha añadido. La diputada de Vox ha acusado al Govern de emplear la COVID y la guerra de Ucrania como «pretextos» para acometer una desviación temporal. Noticias relacionadas Vox no logra aprobar la libre elección de lengua Según De las Heras, el límite de gasto propuesto por el Ejecutivo autonómico toma como referencia el programa de estabilidad 2023-2026 de España, que dice que lideraría el crecimiento de la zona euro, aunque entidades como BBVA prevén crecimientos diferentes y a la baja. «Pensaba que teníamos un pacto», ha respondido el conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, en su respuesta a los grupos parlamentarios. El responsable de Economía del Govern ha asegurado que el techo de gasto no incumple nada del acuerdo con Vox y que, en todo caso, permitirá cumplir buena parte de los puntos. «Si nos dice qué parte se ha incumplido, dígalo y lo aceptaré», ha apuntado. Costa ha explicado que las reglas de estabilidad de 2024 se desconocen y que el techo de gasto se propone con la información disponible. El Consell de Govern aprobó el pasado 6 de octubre un techo de gasto de 6.365’5 millones de euros para 2024, un 7’03% más alto (418 millones más) que la cifra de 2023, lo que supone un nuevo máximo en la comunidad.