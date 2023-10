Balears se encuentra a la caza y captura del avispón europeo (vespa crabro). El jefe de Servicio de Protección de Especies de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural, Tomàs Bosch, ha explicado que en el otoño del año pasado investigadores de la Universitat de les Illes Balears (UIB) detectaron en una trampa tres ejemplares de la citada especie en el Puerto de Alcúdia; era la primera vez que se localizaba en las Islas.

El avispón europeo no está catalogado como especie invasora en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras, puesto que se trata de un ejemplar propio del sur de Europa, que está presente en la Península. No obstante, Bosch precisa que «por el hecho de que se detectara el año pasado no quiere decir que no pudiera estar con anterioridad en nuestras Islas, ya que no se ha empezado a hacer un seguimiento más o menos continuado de especies de avispas hasta la detección en 2015 de la primera avispa asiática. Quizás se ha detectado ahora, pero ya llevaba tiempo en Baleares».

Tras la citada detección, el Consorci per a la Recuperació de Fauna de les Illes Balears (COFIB), en colaboración con la UIB, instaló una red de trampeo de detección temprana. Sin embargo, no fueron capaces de encontrar ningún nido. Bosch ha explicado que este año recibieron una llamada de un ciudadano alertando de la posible presencia de avispones europeos nuevamente por la zona del Puerto de Alcúdia. Por ello, el COFIB ha vuelto a actuar en la zona haciendo un «trampeo intenso», pero se sigue sin localizar ningún nido. Precisamente, entre los meses de agosto y octubre es cuando es más fácil realizar esta detección.

Aunque se desconoce si podría tratarse de una colonización natural, el jefe de Servicio de Protección de Especies insiste en que «para considerar una especie como invasora esta se tiene que introducir o establecer en un lugar por primera vez mediante una vía de entrada no natural y ser un agente de cambio y amenaza para la biodiversidad nativa. En cualquier caso, por el principio de precaución, y hasta disponer de más datos y opiniones científicas expertas, se debería intentar su erradicación, ya que podría tener efectos negativos sobre las especies autóctonas o depredar sobre otros insectos, como las abejas».

El jefe de Servicio de Protección de Especies de la Conselleria concluye que, «dado a que se desconoce el impacto que esta nueva introducción puede ocasionar, el objetivo es recabar más información sobre la especie para conseguir su control. En la Península y en el continente europeo sí está presente de forma generalizada, adaptada a su fauna y flora, pero en nuestro caso la condición de Islas ha hecho que haya tardado tanto en llegar». Sin embargo, la mejora de las comunicaciones ha dado lugar a que pueda incrementarse la introducción de nuevas especies, pese a los esfuerzos que se hacen desde la Administración.