«Estos seis años de lucha por la libertad de expresión han valido la pena». El rapero Valtònyc ha asegurado a su llegada a Mallorca que su exilio en Bruselas ha sido muy duro «pero esto me ha hecho crecer como persona y profesionalmente». «El pasado es una cosas para aprender, no para arrepentirse. Seguramente he cometido muchos errores pero a día de hoy tengo los amigos que tengo, mi familia me aprecia y me mira con orgullo», ha asegurado.

Valtònyc ha sido recibido por medio centenar de personas en el aeropuerto, encabezados por la familia, y ha lamentado que pueda regresar a Mallorca porque el delito ha prescrito, «no porque España ha hecho autocrítica y ha aceptado que comete un error condenando a cantantes y que hay un fallo en su sistema democrático en la libertad de expresión». Ha recordado que es el primer cantante condenado a prisión en la historia de la democracia y ha tenido palabras de recuerdo para Pablo Hassel. También ha confiado en que Carles Puigdemont y el resto de políticos catalanes puedan volver. «He vivido el exilio con ellos. Llegué al exilio con 23 años y he vuelto con 29, pero ellos llegaron con 55 y ahora tienen 61 y es mucho más difícil desarrollar tu vida en el exilio y se merecen tanto como yo o más volver a su casa», ha afirmado. También ha anunciado que se quedará a vivir en Bélgica. Durante su estancia en el país ha estudiado un máster en ingeniería de software, así que su idea es vivir en Bélgica, «pero ahora con libertad de movimientos». Ha dicho que anhela poder viajar por toda Europa y por el resto del mundo porque su proceso comenzó con 18 años, cuando le retiraron el pasaporte. «Tengo que recuperar estos 10 años perdidos», ha dicho. Ha anunciado que se presentará al juicio que tiene pendiente el próximo día 21 «como he hecho siempre» y ha reconocido que está nervioso por lo que pueda suceder. También ha mostrado sorpresa por el hecho de que no se notificara la prescripción de la condena hasta pasados seis meses. «Normalmente cuando se emite una sentencia poner notifíquese y no se ha notificado», ha dicho. «Voy a disfrutar de mi familia, de mis amigos, de la comida, porque en Bélgica no se come tan bien como en Mallorca«, ha dicho, Se ha acordado de su abuela, que tiene 85 años y la que ha visto solo una vez en seis años. » Es momento de querer, de respirar, de sentirte a mí mismo y de aprovechar a mis amigos y respirar el aire de la Tramuntana, que lo añoraba mucho», ha señalado. «He tenido pesadillas de que cuando llegaba a Mallorca no había nadie o que la gente no tenía cara en la calle o me daban la espalda y me ignoraba«, ha añadido, por lo que ha agradecido el recibimiento que ha recibido. »Toda Europa están viendo derivas muy autoritarias y, con la excusa de protegernos, se están violando derechos fundamentales. El mundo en general debería hacer autocrítica», ha añadido.