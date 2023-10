El polémico nombramiento del exgerente de la Fundació per a l'Esport Balear, Pep Abrines, como director de operaciones de la entidad dependiente de la Conselleria de Turisme, Cultura i Esports del Govern, ya ha llegado al Parlament. El revuelo generado por esa decisión y por las informaciones publicadas por Última Hora en referencia a los planes del técnico durante su etapa en ese cargo (2017-19) de autopromocionarse e intentar mejorar su puesto y condiciones salariales, ha provocado la respuesta por parte de una de las formaciones que intengran el acto.

Y es que Més per Mallorca ha presentado una serie de preguntas en sede parlamentaria para intentar dar luz a esa elección. Días atrás, fueron registradas las cuestiones, que se responderán por escrito, aunque en caso de no convencer las explicaciones dadas por el Ejecutivo, el grupo ecosoberanista se planteará solicitar la comparecencia del conseller o el director general d'Esports del Govern.

En sus cuestiones, Més per Mallorca recuerda que «la Fundació per a l'Esport Balear ha nombrado a un director de operaciones (Pep Abrines). Una plaza que no existe y dejando sin cubrir la dirección adjunta. ¿Cómo es que no se ha cubierto la que está creada? ¿Esta plaza es temporal o permanente?», pregunta la formación. De la misma manera, recuerdan que en el puesto de director de operaciones «se ha nombrado a un trabajador de inferior categoría. ¿Esto ha supuesto un aumento de salario para una plaza de este nivel pese a no cumplir con los requistos?», añaden en el escrito registrado en sede parlamentaria.

A ello añaden si considera la Conselleria adecuado nombrar «en un puesto tan relevante a una persona que en su momento fue gerente de la Fundació y tenía la intención de subir el sueldo a su plaza en propiedad». Una situación que ha estado monitorizada por el comité de empresa de la entidad pública, que ha reclamado a la dirección general transparencia en todo el proceso.

Otras cuestiones que registró Més per Mallorca, relativas a Esports, pasan por preguntar a la Conselleria si, una vez iniciada la temporada, se ha convocado la Comisión contra la Violencia para determinar cuáles son los partidos de alto riesgo (ACES), además de plantear si se tiene previsto mantener elprograma 'Possam valors a l'esport'.