De 'oro líquido' a 'diamante': el aceite de oliva está dejando de ser apto para muchos ciudadanos. Esto es lo que ha sucedido con el precio de este producto en Baleares, que ha pasado de venderse a 3,50 euros el litro en los establecimientos comerciales a unos 10 euros de media. «En el año 2019 una botella de aceite de oliva virgen extra estaba en torno a los 3,50 euros el litro y ahora está entre los 8,50 euros, el más barato, y los 14 euros, el más caro», precisa el presidente de la asociación de la asociación de consumidores Consubal, Alfonso Rodríguez.

A su modo de ver, «la indecente subida del aceite de oliva sólo tiene una razón: el inmoral carácter especulativo de las grandes cadenas, que se están aprovechando de una crisis propiciada por el incremento de costes por la guerra de Ucrania y que, además de trasladarlo, están aumentando de forma escandalosa sus márgenes de beneficios».

Joan Deià, miembro de la junta directiva de Asaja en Baleares, justifica el encarecimiento del precio del aceite de oliva por las malas cosechas que se están produciendo en la Península durante los últimos años debido a la sequía. Una de las zonas más afectadas es Andalucía, precisamente de donde más importan las Islas. Esto ha motivado que «las reservas de aceite de oliva estén en mínimos históricos». Deià argumenta que aquí entra en juego la ley de la oferta y la demanda, ya que cuando se reduce la primera los precios se disparan.

El presidente de la Asociación de Distribuidores de Alimentos y Bebidas de Baleares, Bartolomé Servera, comparte la opinión del representante de Asaja. Servera prevé que el precio del aceite de oliva podría comenzar a bajar a partir de febrero o marzo de 2024, pero advierte que lo hará de una forma muy ligera. Por tanto, los consumidores lo seguirán pagando mucho más caro que en el ejercicio 2019.

El aceite sube un 81,5 % en dos años

Si se toma como referencia el coste del aceite en general (incluido también el de girasol y otras grasas), su valor se ha incrementado un 81,5 % en el Archipiélago balear durante los últimos dos años, según los datos que ha publicado este martes, 14 de noviembre, por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Cabe destacar que en el conjunto del Estado el alza es aún superior, concretamente del 95,9 %.

El oli de Mallorca se encarece entre un 10 % y un 15 %

El presidente de la DO Oli de Mallorca, Joan Mayol, resalta que el precio del aceite que se produce en las Islas no ha subido tanto; en los últimos años lo ha hecho entre un 10 % y un 15 %. No obstante, su valor de venta es superior al que viene de la Península, cuesta entre 18 y 20 euros el litro, y los productores lo justifican porque tiene más calidad.

Mayol reconoce que la cosecha de aceitunas de este año ha sido muy buena, pero explica que no podrán bajar el precio porque los costes de producción se han incrementado en los últimos años y asegura que no los han repercutido todos en el precio de venta para que los consumidores no se viesen tan perjudicados.

Problemas para la salud

El presidente de la asociación de consumidores Consubal reconoce estar muy preocupado por los problemas para la salud que supondrá este encarecimiento del precio del conocido como 'oro líquido', ya que muchas personas se están viendo obligadas a dejar de comprar aceite de oliva y sustituirlo por otros de peor calidad. «Esto tendrá una repercusión a medio/largo plazo en la salud de los consumidores, que están dejando de consumir aceite de oliva, un alimento muy saludable», concluye.