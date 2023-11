El rapero mallorquín Josep Miquel Arenas Beltrán, conocido como Valtònyc, ha señalado que este martes pactó «por falta de energías», en relación con el acuerdo de conformidad en el juicio por haber llamado al público de un concierto que celebraba en Marinaleda a «matar a un puto guardia civil». En un mensaje de la red social 'X' publicado este miércoles por Valtònyc y recogido por Europa Press, ha señalado que el martes cerró una etapa de 11 años de «represión» pero no de la forma «que le hubiera gustado» puesto que pactó «por falta de energías».

Asimismo, ha dicho que el exilio «debe tener un sentido colectivo y no debería ser nunca una solución personal». «Sobre todo, mi hermana se merece recuperar a su hermano», ha añadido.

El rapero ha explicado que buscaba una solución personal y que entiende que «mucha gente se haya sentido decepcionada», «no tenía opción si quería poner punto y final de una vez por todas», añade.

Además, ha asegurado que nunca ha prometido nada a nadie, que no ha tenido ningún cargo o sueldo público y que es más «útil» libre que en prisión. Valtònyc ha agradecido a los que «lo han acompañado» y ha asegurado que no podría haberlo hecho solo. «Desde 2012 que me detuvieron hasta hoy, hemos dejado el mundo un poco mejor poniendo mi caso a disposición de los derechos fundamentales», ha señalado el rapero, quien ha concluido su mensaje con «nos vemos en las calles».