«Lo que pasa es que ustedes no están acostumbrados a que un hombre reconozca un error, a que pida disculpas y se muestre dolido. Ustedes solo quieren sangre, porque para ustedes todo vale». Este es uno de los argumentos ha empleado este martes en sede parlamentaria la presidenta del Govern, Marga Prohens, para defender a ultranza a su vicepresidente del Govern, Antoni Costa. Cabe recordar que éste ha cesado a Juan Antonio Serra Ferrer como gerente de un organismo autonómico, el Ibitec, tras habérsele abierto juicio oral; lo nombró siendo conocedor de que había sido acusado de agresión sexual.

«Dije que este Govern en algún momento se equivocaría, porque todo el mundo puede equivocarse, y que, si ocurría, lo que haría sería reconocerlo con toda la humildad, con toda la sinceridad y rectificar como correspondiera. Y esto es lo que se ha hecho, cesando de forma inmediata y reconociendo el error», ha manifestado Prohens, al portavoz del PSIB-PSOE, Iago Negueruela, quien ha pedido la dimisión de Costa.

Vaig dir que aquest Govern en algun moment s'equivocaria, perquè tothom pot equivocar-se, i que, si passava, el que faria seria reconèixer-ho amb tota la humitat, amb tota la sinceritat i rectificar com correspongués. I això és el que s'ha fet: cessant de manera immediata i… pic.twitter.com/P3OBn6Ow4H — Marga Prohens (@MargaProhens) November 28, 2023

La jefa del Ejecutivo autonómico ha recordado todos los casos que han afectado a los socialistas, haciendo referencia especialmente a la expresidenta del Govern y actual presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol. «Cuando la señora Armengol se saltó las restricciones en pandemia, cuando los medios de comunicación lo sacaron y ustedes lo negaron, mintiendo a los medios y a toda la ciudadanía. Cuando desapareció de manera misteriosa un acta policial, ustedes se conformaron con que saliera la señora Armengol y pidiera perdón; no pidieron nada más».

«No aceptaré lecciones, pero sobre todo no aceptaré lecciones de feminismo, especialmente de usted señor Negueruela. Porque mientras aquí se ha actuado, ustedes -yo voté en contra y estoy muy orgullosa- aprobaron la ley más machista de la historia de España. Una ley que ha rebajado las penas a más de 1.000 agresores, 60 en estas Islas y nunca les he sentido pedir perdón a las víctimas de estas Islas; una de las cuáles dijo que cómo podían dormir tranquilos los que habían aprobado esta ley. Ustedes no hicieron dimitir a nadie», ha espetado. Prohens también ha acusado a los socialistas de ocultar durante meses 16 casos de menores tuteladas que sufrieron acoso sexual. ¿Son estas niñas menos víctimas para usted? Lo ocultaron incluso a Fiscalía», ha concluido.

Negueruela cree que Costa está invalidado

Negueruela ha recriminado que Costa haya creído antes a su amigo que a una víctima y, a su modo de ver, esto lo invalida para ser vicepresidente. «La gravedad es que lo ha cesado porque se ha hecho público y, por tanto, aquí es donde usted tiene que tomar medidas: el cese inmediato del señor Costa». Además, le ha pedido que aclare si conocía este caso, porque ha recordado que Costa dijo que los medios de comunicación lo habían publicado.