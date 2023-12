Las prescripciones de Metamizol, el principio activo que llevan el Nolotil y sus genéricos, se han incrementado un 20 % en Baleares en los tres últimos años. El director general de Prestacions, Farmàcia i Consum, Joan Simonet, informa que en 2020 los médicos de las Islas realizaron 65.000 prescripciones de Metamizol; en 2021 fueron 70.000; en 2022 se incrementaron hasta 80.000; y entre enero y septiembre de 2023 ya van 72.000. Por tanto, todo apunta a que se volverán a superar las del ejercicio anterior. En este punto, precisa que este fármaco sólo representa el 14 % del total de los que se recetan. «No es que se emplee mucho más que los otros», matiza.

Simonet explica que Baleares sigue la tendencia nacional, donde también se ha producido un incremento. No obstante, insiste en que es un medicamento seguro, siempre que se tome siguiendo las indicaciones de los profesionales sanitarios, aunque reconoce que «tiene contraindicaciones, al igual que el resto». De hecho, en los últimos nueve años sólo se han notificado 0,8 efectos secundarios de Metamizol por cada 100.000 habitantes, incluyendo los leves como pueden ser una bajada de tensión. «No es nada que se salga de lo común respecto a otros medicamentos».

El director general de Prestacions, Farmàcia i Consum insiste en la necesidad de tomar este fármaco siguiendo las pautas indicadas por los médicos; se suele tomar por periodos cortos, de unos tres días, y en el caso de que sean necesarios más se realizan pruebas para comprobar que no causa reacciones adversas. En este sentido, recuerda que la Agencia Española de Medicamentos ha revisado recientemente el Metamizol y mantiene sus recomendaciones y no lo retira del mercado, como reclama la Asociación de Afectados por Fármacos (ADAF), que ha presentado una demanda.

El director general de Prestacions, Farmàcia i Consum, Joan Simonet.

Simonet admite que pese a tomarlo de la manera adecuada, puede haber pacientes que desarrollen efectos adversos, como es el caso de Vanesa Vázquez, que estuvo a punto de morir porque se quedó sin defensas, una de las contraindicaciones señaladas en el prospecto y que las padecen uno de cada 10.000 pacientes. «Para la personal que lo sufre y sus familiares es un problema muy serio y nos solidarizamos con ellos». A su modo de ver, es positivo que estén saliendo a la luz casos concretos de reacciones adversas graves, ya que así los ciudadanos toman conciencia de que no puede medicarse a su libre albedrío, sino que tienen que hacerlo siguiendo estrictamente las pautas marcadas por los profesionales sanitarios. «No podemos tener un botiquín en casa», advierte. Por ejemplo, no se puede tomar un medicamento más días de los indicados o porque una vez nos fue bien y nos sobraron algunas dosis, etc.

Para concluir, el director general de Prestacions, Farmàcia i Consum insiste en mandar un mensaje de tranquilidad, ya que la Agencia Española de Medicamentos lo está analizando continuamente y reitera que su uso es seguro y recuerda que todos los fármacos tienen efectos secundarios. Además, destaca que el Metamizol resulta muy útil para aliviar los dolores agudos o cuando no hacen efectos los antipiréticos. «Este medicamento es muy eficaz y soluciona muchos problemas». Está permitido en 18 países de la Unión Europea, incluida España; y en e 48 de fuera.