La vivienda en Baleares es uno de los bienes más preciados, ya que debido a diversos factores, tales como su elevado precio o la escasez, es muy difícil acceder a ella. Por ello, algunas de las personas que pueden permitírselo lo ven como una inversión. Ultima Hora ha entrevistado a un par de expertos en el mercado inmobiliario de las Islas para conocer su opinión sobre las previsiones para el próximo año que está a punto de empezar.

El director de Estudios y portavoz de Pisos.com, Ferran Font, considera que «con toda probabilidad el 2024 será un buen año para comprar una vivienda como inversión en Baleares. Primero, porque la inversión en ladrillo suele ser interesante; si bien es cierto que la rentabilidades pueden variar, suelen estar en torno al 5 % -7 % de rentabilidad bruta. En Baleares, aunque hay que hacer un esfuerzo para adquirir una vivienda, también es cierto que los alquileres suelen ser elevados; hay una demanda muy importante, tanto para vivir como para pasar unas vacaciones. Por tanto, es una opción de muy bajo riesgo, puesto que difícilmente esa inversión se va a quedar vacía».

Por su parte, Luis García Langa, director de Mercados de SDC Analistas, expresa sus dudas, ya que «los precios son muy altos y el riesgo a una caída de la vivienda típica de clase media es bastante clara: hay dos factores que lo hacen pensar. Por una parte, la nueva ley que permite subir alturas y reconvertir locales en vivienda hará que aumente la oferta, con lo que el precio debería bajar. Es cierto que no es inmediato porque las licencias y las construcciones se pueden demorar meses, e incluso, años». En este punto, resalta que «lo más preocupante para la vivienda de clase media es el Euríbor. Aunque lo normal es que siga bajando, el ritmo no será tan rápido como el de las subidas; además, no debería llegar a acercarse al 0 % ni mucho menos. Teniendo en cuenta que a la mayoría de familias le interesa más el importe de la cuota hipotecaria que el de la vivienda, eso hace pensar que el precio debería bajar; como ha pasado en todos los países, donde los tipos de interés han subido antes que en Europa». Langa precisa que hay que hacer una diferencia con las viviendas de clase alta, donde se financia menos o donde las subidas del Euríbor no reducen lo suficiente la renta como para no poder comprar.

¿Cuál es el mejor municipio para comprar?

Preguntado por el mejor municipio para adquirir una vivienda, Font explica que «Palma es una buena opción, al igual que otros mercados más turísticos». No obstante, destaca que «Baleares es un mercado especialmente caro, concentra algunos de los municipios más costosos a nivel estatal: están Formentera -que tiene un precio desorbitado-, e Ibiza -con precios de por encima de 7.000 euros el metro cuadrado». En el caso de Mallorca destaca Andratx. «Las opciones son buenas, tanto para el alquiler turístico como el residencial. En muchos casos, especialmente en Palma, hay una falta de oferta importante, lo que significa que con toda probabilidad es un mercado con mucha seguridad al que puede dársele salida. La capital balear, por ejemplo, se está revalorizando en cuanto al alquiler; es una de las capitales con mayor crecimiento a nivel estatal, ahora está en un 14 %». «Estamos hablando de inversiones con bajo riesgo, por lo que esta se puede recuperar. Baleares es uno de los mercados nacionales donde antes se puede recuperar la inversión; es una de las más seguras», concluye.

¿Es aconsejable comprar una vivienda para destinarla al alquiler turístico?

El alquiler turístico es una forma de inversión por la que apuestan muchas personas que tienen los recursos necesarios para ello. No obstante, Langa advierte que «hay que desembolsar como mínimo el 30 % de la vivienda y, por otra, porque hay que tener en cuenta el precio de la hipoteca». En su opinión, «para una familia de clase media invertir en casa o un piso para alquilar tiene un riesgo muy elevado. En primer lugar, se empieza la inversión con una pérdida del 10 %, aproximadamente.

Además, hay que tener en cuenta los gastos anuales (intereses de la hipoteca, impuestos, reformas etc.) y tiene riesgos. El mayor es el regulatorio, es decir, que no se pueda en algún momento destinar al alquiler turístico;, pero hay más: destrozos, cambios de vecinos, impagos, okupas en épocas en las que no están alquiladas...». El director de Mercados de SDC Analistas sostiene que «para las familias que tengan ahorros para invertir es mucho mejor hacerlo vía mercados, en inversiones diversificadas y de calidad». En este punto, precisa que «vía mercados también se puede invertir en inmobiliaria».