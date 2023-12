La partida presupuestaria de 20 millones de euros para libre elección de lengua en la enseñanza en Baleares quedará «bloqueada» hasta conocer cuántos centros implantarán esta medida a partir del curso que viene. Así lo ha explicado el vicepresidente y conseller de Economía, Hacienda y Presupuestos, Antoni Costa, tras aprobar el pleno del Parlament los presupuestos generales de la Comunidad para 2024, los primeros del Govern de Marga Prohens.

La enmienda más controvertida ha sido precisamente la partida de 20 millones para elección de lengua, un asunto que desde el pasado octubre ha constituido el principal caballo de batalla entre PP y Vox.

Tras incorporar esta enmienda, Costa ha matizado que el Govern mantiene su postura de que la implantación de la elección de lengua no se puede cuantificar y por ello no podrá ejecutarse hasta que conozcan el número de centros que quieran sumarse al plan piloto, de carácter voluntario. El vicepresidente ha recordado que, además, esta implantación no será una realidad hasta el último cuatrimestre del año, por las fechas de inicio del curso escolar.