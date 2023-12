Hay pequeñas ideas que terminan convirtiéndose en grandes acontecimientos. Las sesiones clínicas del servicio de Cirugía Plástica de Son Espases han traspasado las fronteras físicas del centro hospitalario de forma que, cada tres meses, consiguen reunir ‘online’ a una veintena de servicios de otras comunidades interesados en esta formación específica que incluso han conseguido acreditar.

Si bien tras dos años ejecutándose la iniciativa ya es un poco de todos los participantes, la idea surgió del jefe de servicio de Son Espases, el doctor Jaume Estrada. «Esto empieza en 2021, cuando me invitaron a hacer una conferencia en Badalona. En el hospital Bellvitge, el último viernes de cada mes, suspenden toda la actividad para hacer una sesión clínica y se pasan toda la mañana», explica el especialista en Cirugía Plástica. A raíz de aquí «pensé que podríamos hacer un webinar al trimestre con tres hospitales implicados», relata.

Y como el primer encuentro fue gratificante la idea empezó a crecer y se volvió ambiciosa. «Me puse con la siguiente sesión y avisé a los diferentes jefes de servicio de otros hospitales a través de grupo de Whatssapp».

El doctor Estrada, que mantiene contacto con el conocido cirujano plástico, Pedro Cavadas, le pidió que impartiera una conferencia, «y se apuntaron otros ocho hospitales diferentes». El próximo mes de enero hará dos años que esta aula virtual funciona. Se hace una sesión por trimestre y cada una de ellas está acreditada por docencia. «El esquema que proponemos a cada servicio es que desarrolle un tema», explica el especialista. La formación debe tener tres partes, una conferencia «de una persona consistente», preferiblemente que sea externo del equipo organizador; una charla de un senior del servicio y una revisión bibliográfica a cargo de un residente mayor. «Nosotros designanos los temas y el servicio escogido tiene que encargarse de desarrollarlo», añade el doctor Estrada.

Una de las claves de su éxito es que su duración no se negocia. Empieza a las 8 de la mañana y a las 9,30 se ha terminado para que todos los asistentes puedan reincorporarse a tiempo a su turno de trabajo. Eso sí, no hay opción de verlo después. Las sesiones no se graban y tampoco pueden recuperarse en la red, lo que les da una mayor exclusividad.

En las últimas formaciones se han conectado entre 25 y 30 centros hospitalarios del país y eso que la última «fue sobre quemados, que no suele interesar mucho entre los cirujanos plásticos».

Que sepa no hay otra iniciativa igual a nivel nacional y además no está ligada a ninguna sociedad científica. De su existencia ya se han hecho eco en los diferentes congresos nacionales.