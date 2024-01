Denuncia a su expareja por publicar en redes sociales que tiene el VIH

Lo que parecía que iba a ser el amor de su vida acabó siendo su peor pesadilla. Nico Garau denuncia que lleva varios años sufriendo acoso físico y psicológico, maltrato y difamación por redes sociales. Hasta el punto de que ha tenido que recibir ayuda psicológica e interponer varias denuncias judiciales, una de ellas, por publicar por redes sociales que era portador del VIH.

«Todo comenzó en el año 2017 cuando conocí a un hombre por Facebook. Estuvimos unos cuatro meses hablando, y en un momento dado me confesó que estaba casado y tenía hijos. Tiempo después, teóricamente, confesó a su familia su condición e iniciamos un noviazgo», explica Garau.

Tras unos primeros meses de idilio amoroso llegaron los problemas. Nico, según consta en las denuncias interpuestas ante el juzgado de Instrucción Número 3 de Inca, descubrió que su expareja era un supuesto maltratador de animales, que llegó a tirar a un aljibe tres ejemplares de Yorkshire Terrier porque ya no le servían para la cría.

«Una vez interpuestas las denuncias me marché de la finca donde vivíamos y comencé a bloquearle por todo. Uno de los peores momentos de mi vida llegó cuando a través de las redes se dedicó a publicar que yo era portador del VIH», añade Garau. El proceso judicial está en marcha y en los próximos días el denunciante está citado en el juzgado para aportar todas las pruebas de las que dispone.

En este tiempo de espera, el perjudicado ha denunciado también haber sido víctima de una agresión física por parte del novio de la hija del denunciado. «Yo fui a recoger los enseres personales que tenía en la finca, estaba en el camino frente a la puerta cuando el yerno me cogió por el cuello y si no llega a mediar el resto de la familia me mata», concluye.