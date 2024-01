Cuatro personas fueron detenidas el pasado sábado por la Policía Nacional por 'okupar' una vivienda en Palma mientras el propietario de la misma estaba en el hospital. Los sospechosos de nacionalidad dominicana y española entraron en la casa ante la ausencia continuada del dueño por motivos de salud. Uno de ellos tiene 17 años y entre todos suman más de 40 antecedentes policiales.

Los hechos transcurrieron durante el 13 de enero al mediodía en la calle Joan Miró. La víctima de la 'okupación' acudió a su domicilio después de recibir el alta tras varios hospitalizado. El perjudicado dio aviso al 091 porque no podía acceder a su casa. Tras no poder introducir su llave, tocó al timbre y le abrió una mujer que decía que ella vivía allí con su familia y que no pensaba irse. Después de discutir con la presunta 'okupa', llamó a la policía.

Una vez en el lugar de los hechos, los agentes de la Policía Nacional tocaron a la puerta y se entrevistaron con la mujer que les abrió. Los funcionarios comprobaron que le habían cambiado la cerradura de la puerta principal, pero vieron como la llave del propietario encajaba con otra de dentro de la vivienda y con varios muebles que estaban cerrados. También se comunicaron con los vecinos para corroborar lo sucedido en los últimos días y para asegurarse quien era el propietario de la casa.

Una vez dentro del domicilio, pudieron observar grandes bolsas de basura conteniendo pertenencias personales personales de la víctima, como objetos de gran valor como una tablet, vajillas, ropa y un reloj que portaba uno de los detenidos en el momento de su arresto. Tras identificar a los cuatro sospechosos, se descubrió que aúnan más de 40 antecedentes policiales en los últimos años.