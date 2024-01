Loredana, ha sufrido estos días la presión de lo que ella considera «una mentira intolerable» sobre ella. Su entrenador personal, con el que «tenía buena relación», presentó una denuncia ante la Policía Nacional por amenazas y horas después fue detenida por los agentes. Según informan fuentes policiales, la acusada amenazó a la pareja sentimental del perjudicado. El profesional, le dejó muy claro desde un principio que era su preparador y que no quería que la relación traspasara al ámbito personal. Sin embargo, y a pesar de los malos momentos que ha pasado no se quiere quedar callada y ha respondido ante Ultima Hora para dar su versión y «limpiar mi imagen».

«Es verdad que teníamos una buena relación y yo soy muy cariñosa, pero en ningún momento he acosado a nadie, estoy felizmente casada con mi marido desde hace un año», afirmó. Su amistad era tal, que hasta le hizo un regalo para que su familia pudiese quedarse en su casa. «Venían mis padres desde Rumanía y él me hizo el favor de comprarme un colchón para que se quedasen en mi hogar», comentó. La denunciada acudió a este entrenador personal hace dos meses y antes de la denuncia decidió dejar de contratar sus servicios. «Cuando le dije que no quería seguir entrenando con él se enfadó y puso la denuncia. No entiendo nada», confesó. Tras la denuncia, Loredana se puso en manos de la abogada, Belén Porcel Oliver para tratar de llegar hasta el final de este asunto e «intentar lavar mi nombre y mi matrimonio».