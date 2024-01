En 2020, cuando Valeria tenía 18 años, notaba que no se sentía cómoda vistiendo con ropa masculina ni tampoco en entornos de chicos. Dice que estos fueron los primeros indicios para luego descubrir que ella se sentía mujer. Fue un proceso lento y meditado, y «por suerte», como ella misma resalta, contó con el apoyo de su familia y amigos cuando decidió hacer la transición. El 10 de agosto iba a ser intervenida en Barnaclínic para realizarse la vaginoplastia, pero poco antes le advirtieron que ya no estaban operando a nadie porque el convenio del Ib-Salut con Barnaclínic caducó.

Después de todo este tiempo, en unos días se operará en una clínica privada en la Península, aunque lamenta que el Servei Balear de Salut haya actuado así con ella y otras mujeres a la espera de la intervención. «Es como si te dieran un caramelo y luego te lo quitan. Me sentí así cuando me informaron, aunque tampoco soy una persona que se amargue». Si Valeria tuviera que describir con palabras cómo ha sido su cambio diría «un camino a bien», y se siente muy afortunada del apoyo recibido: «La sociedad me ha tratado bien, incluso en mi trabajo, que han vivido mi transición desde el primer momento y soy consciente de que otras mujeres no han tenido apoyo», responde.

Valeria es crítica con aquello que intenta destruir toda la lucha del colectivo trans. Por eso la noticia del guardia civil de Mallorca que ha cambiado de sexo y se declara mujer le da rabia porque, al darle publicidad, «tira a la basura todo lo que un chico o chica ‘trans’ tenemos y somos. Yo no digo que una persona se sienta mujer u hombre, pero cambiar de sexo no es algo que se piense al levantarte de la cama. Las personas ‘trans’ tenemos muchas complicaciones, sobre todo nosotras. Con este tipo de noticias –Valeria recuerda otra que se hizo viral de un militar trans que cambió su género pero no su aspecto ni su nombre– consiguen atacar la ley ‘trans’ y nos anulan». La joven recuerda que el proceso de una transición es largo, y que ella recomienda el apoyo de especialistas si una persona lo necesita. En su caso, no lo necesitó pero cree que es muy bueno.