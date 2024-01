Isaac Nicolás, 23 años, se dio a conocer en el documental Génesis, de Ester Moyá, donde contaba su transición. Inició su cambio a chico trans cuando tenía 19 años, aunque ya tenía dudas sobre su género con casi 15 años. Lo pudo compartir con su familia y tuvo el apoyo de ellos en todo momento. En 2020 empezó a hormonarse, aunque para llegar hasta ahí tuvo unos meses de reflexión. También quiso acudir a una psicóloga para que le acompañara en todo el proceso.

«Dar el paso abruma y los cambios hormonales son muy grandes. En mi caso, necesité terapia para tener herramientas y regular la parte emocional», describe. Isaac es consciente de cómo la sociedad les sigue tratando, y más cuando se trata de mujer trans. Sobre las noticias del guardia civil de Mallorca y el militar de Sevilla que cambió su género pero mantiene su nombre y aspecto, considera que son negativas: «Con este tipo de actuaciones buscarán echar tierra sobre la ley ‘trans’ y es una lástima que se le dé voz a estas personas porque están jugando y a nosotros nos perjudican».

Isaac recuerda que la transición «no es un juego», y en su caso tardó tres meses en cambiar sus datos en el Registro Civil: «El hecho de ser ’trans’ es algo que me acompañará, y al resto del colectivo, toda la vida, y si no lo abrazamos puede ser una condena. Tenemos que respetarnos y aceptar que no hay un cuerpo normativo», defiende. En su caso, se ha hecho la mastectomía pero de momento no siente que tenga que hacerse más operaciones, aunque su mensaje es claro: «Hay que respetar y sin prejuicios».