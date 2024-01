El criterio científico difiere bastante de la opinión de la calle respecto al potencial del colágeno hidrolizado como recuperador o preventivo en materia de problemas musculares o articulares. Así lo plasma el doctor Ramón Balius, especialista en medicina deportiva con más de tres décadas de experiencia, actualmente en el Consell Català de l'Esport y con recorrido en el fútbol profesional o el tenis. Su punto de vista sobre las potenciales virtudes de esta proteína es contundente, remitiéndose a su experiencia y la evidencia científica.

«Se considera un nutriente», en referencia al colágeno hidrolizado, quien confirma el éxito o la demanda existente entre sus pacientes, aunque frena la euforia sobre sus efectos. «Mucha gente lo pide, y funciona como placebo, pero aporta más a nivel psicológico que físico», asegura Balius sobre su apliucavión en dolores de cartílgo o musculares. «Como médico, no hay evidencia científica de que funcione, pero se puede tomar sin problema alguno», asegura, aunque recomienda, si se quiere consumir «asesorarse con un farmacéutico, no comprarlo por libre o por Internet, pues realmente no sabremos lo que tomamos», apostilla. «Esas marcas te dan ese plus de seguridad, porque anulas riesgos y sabes perfectamente lo que tomas», prosigue Balius.

El reconocido galeno apunta que las marcas registradas de colágeno hidrolizado «están testadas como nutrientes, no como fármacos. No es milagroso, ojo. Es un complemento inocuo que se puede administrar sin riesgos, reforzándose con Vitamina C, por ejemplo, para mejorar su absorción por parte del organismo», recomienda el doctor Ramón Balius, que deja claro su punto de vista respecto a esta sustancia proteica y el 'boom' sobre su consumo que se está viviendo.