La Guardia Civil detiene a dos ladrones que robaron medallas de Marcus Cooper

En una brillante investigación policial, la Guardia Civil de Felanitx ha conseguido detener a dos delincuentes de nacionalidad marroquí que robaban en casas de aquella localidad, algunas de ellas habitadas. Uno de los domicilios asaltados es el de la familia del campeón olímpico de piragüismo Marcus Cooper Walz, al que sustrajeron algunas de las medallas que ha ganado a lo largo de su trayectoria deportiva.

Según ha podido saber Ultima Hora de fuentes judiciales, de un tiempo a esta parte la Guardia Civil y la Policía Local habían detectado un aumento en el número de robos en viviendas de aquella localidad y abrieron una investigación para detener a los autores. Este jueves de madrugada, se precipitaron los acontecimientos cuando los dos hampones fueron sorprendidos por la propietaria de una de las viviendas, que escuchó unos ruidos sospechosos y después descubrió in fraganti a los ladrones.



Los delincuentes consiguieron darse a la fuga, al parecer a través de algunos tejados, pero la Benemérita, en colaboración con los policías municipales, pusieron en marcha un gran dispositivo de búsqueda y fueron acotando la persecución hasta que finalmente dieron con los dos sospechosos magrebíes.

Los acusados fueron trasladados al cuartel y se registró el piso donde se ocultaban. Los resultados fueron todo un éxito y los funcionarios han recuperado numerosos efectos sustraídos, entre ellos las medallas y marcos que robaron en la casa familiar de Marcus Cooper Walz, el deportista de élite que ha ganado olimpíadas y mundiales y que acumula condecoraciones y trofeos.

Según las fuentes consultadas, el piragüista se mostró muy preocupado por el robo, no tanto por la cuantía económica de lo sustraído sino por el valor sentimental que tiene para él aquellos recuerdos. En este sentido, parece ser que el campeón ya ha sido informado de la recuperación de sus medallas y efectos personales y se encuentra muy agradecido con la Guardia Civil, que ha esclarecido los robos en Felanitx en un tiempo récord.



Con todo, la investigación del cuartel de Felanitx no se da por concluida ya que no se descarta que los dos detenidos, que en las próximas horas serán puestos a disposición judicial en Manacor, estén implicados en otros actos delictivos. Los ladrones tienen antecedentes por otros robos anteriores y no dudaban en entrar en casas habitadas, a pesar del riesgo que corrían de ser sorprendidos. Tal y como finalmente ocurrió.