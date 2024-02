El PP descarta anticipar elecciones o elegir un tránsfuga para presidir el Parlament

El portavoz del Govern, vicepresidente del Ejecutivo y dirigente del PP, Antoni Costa, ha indicado este viernes que la presidenta Marga Prohens no ha considerado «en ningún momento» la convocatoria de elecciones anticipadas y que ha habido «contactos» para volver a la situación anterior a la crisis provocada el lunes cuando la mayoría del grupo parlamentario de Vox expulsó a Gabriel Le Senne, presidente del Parlament.

Costa ha recordado que Le Senne sigue presidiendo la Cámara y ha precisado: «Imaginemos que se revierta esa situación» que llevó a su expulsión. Según Costa, «el deseo es volver a la situación inicial», lo que parece una apuesta por la continuidad del presidente actual o, en su caso, por un acuerdo interno del grupo pero, con la mayoría anterior a la ruptura».

Por primera vez de manera clara, Costa ha confirmado los contactos y las reuniones, sin negar que hayan podido ser a más alto nivel. «El Govern ha hablado con todos», ha precisado.

Esto ocurre el mismo día en que se ha suspendido la reunión de la Mesa de la Cámara que debía tratar la aprobación de una reforma del reglamento que diera la consideración de tránsfugas a quienes promovieron la expulsión de Le Senne.

Lo primero que ha hecho Costa ha sido precisar que la crisis afecta «a un partido político ajeno al Govern» y que el Govern ha intentado «ayudar a que vuelva la cordura». El portavoz se ha referido a que, desde el pasado octubre, la división de Vox «ha causado más males de cabeza que los deseables» pero que la gestión del Govern no se ha resentido aunque no negó que una crisis de socios siempre genera inestabilidad. Pero, en referencia a la hipótesis de un adelanto electoral (que sólo podría ser después de abril) ha añadido: «los ciudadanos no nos lo perdonarían».

De las palabras del portavoz (durante su comparecencia posterior a la reunión semanal del ejecutivo) se desprende que la apuesta del PP es que Gabriel Le Senne siga presidiendo la Cámara aunque sin cerrarse a otro nombre siempre y cuando no sea considerado tránsfuga y salga pactado de sus siete representantes. «No está sobre la mesa que el PP de apoyo a un tránsfuga», ha dicho.

Lo que sí ha negado el portavoz es que la presidenta del PP y del Govern se haya desentendido de la crisis. Ha indicado que ha respondido a todas las preguntas que se le han hecho y que ha estado «en los contactos». Y ha añadido: «Las informaciones apuntan a que se impone la cordura».