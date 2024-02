El portavoz parlamentario del PSIB-PSOE, Iago Negueruela, la he solicitado este martes en el pleno del Parlament a la presidenta del Govern, Marga Prohens, que dimita y convoque elecciones la primera semana de abril debido a la crisis que está sufriendo Vox Baleares, con los que los populares tienen un acuerdo de legislatura.

Además, el portavoz socialista le ha preguntado a Prohens «¿qué exigió usted o su portavoz a ellos cambio de protagonizar un golpe de estado al presidente del Parlament y hacerlos tránsfugas? ¿Qué exigió para este acuerdo vergonzante? Ahora la gobernabilidad de nuestras Islas se está decidiendo en Madrid, entre Génova y Bambú. Usted ahora mismo no está dirigiendo las instituciones». «Usted no tiene ahora mismo ni la gobernabilidad garantizada, ni la ejemplaridad necesaria para gobernar», ha insistido. Además, ha asegurado que la presidenta del Govern «tiene cinco tránsfugas que le acaban de marcar el terreno de juego». A su modo de ver, Prohens no tiene dignidad y se ha convertido «en el centro de todos los problemas».

Prohens ve «totalmente desnortado» a Negeruela

«Señor Negueruela, lo veo totalmente desnortado. Tal vez intenta probar suerte, a ver si con un cambio de guión usted acaba de candidato de este partido socialista sin liderazgo», ha respondido Prohens. Además, le ha insistido en que su Govern es sólido y tiene estabilidad. «Usted solo está cómodo y esta manera de hacer política es la que le ha llevado a la oposición no demasiada mala fama», la ha recriminado. También le ha afeado que «su presidente ha hablado de fachosfera y usted la ha dado las indicaciones a un miembro de Vox de lo que tenía que hacer y lo ha hecho en un bar, como no, y hablaban fuerte».

La jefa del Ejecutivo autonómico ha insistido en que «este Govern seguirá gestionando; usted puede continuar haciendo lo que mejor sabe enfangar». Además, lo ha instado a «antes de dar lecciones, mirar en su casa». En este orden de cosas, ha asegurado que su Govern tiene más estabilidad que el de Sánchez, que «no tiene ni presupuestos». También ha sido muy crítica con los socios del PSOE. «Ustedes han pactado con prófugos de la justicia, con condenados por sedición, por secuestro, por enaltecimiento del terrorismo, de aquel que mataba a gente inocente».

Negueruela explica que es la democracia

Negueruela ha comenzando su turno de réplica señalando que los diputados del PP «le aplauden así por la situación tan compleja». Además, ha respondido a la referencia que ha hecho Prohens sobre el encuentro que el socialista mantuvo con Le Senne que «la democracia es que si el presidente del Parlament me pide tomar un café se toma». En relación a esto también ha expuesto que «si la democracia de un partido dice que cinco de sus miembros son tránsfugas, lo son para todo el resto de partido». «Per la democracia es sobre todo no permitir que unos tránsfugas le hagan un chantaje, no permitir que unos tránsfugas secuestren este Parlament y la democracia». «Con 8 años de Armengol jamás había pasado esto en estas Islas», ha espetado.