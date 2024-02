La ruptura total de Vox abre la puerta a que el PP presida el Parlament

Vox confirmó este martes la ruptura total con los cinco diputados amotinados. El president del Parlament, Gabriel Le Senne, registró a última hora un escrito con una certificación del secretario del comité de garantías, Pablo Juan Calvo, que confirma que los amotinados siguen estando suspendidos cautelarmente de militancia.

La dirección del Vox no da marcha atrás. No ha aceptado las alegaciones de los cinco, que pedían que se levantaran las medidas cautelares; seguirán suspendidos de militancia hasta que se resuelva el expediente definitivo, que ya se da por hecho que será contrario. La expulsión definitiva puede ser cuestión de días.

La ruptura total de Vox obliga de nuevo al PP a resituarse, ante la evidencia de que Gabriel Le Senne dejará en breve de ser president del Parlament y habrá que elegir un sustituto. Se abre la puerta a que finalmente pueda ser un diputado del PP. Marga Prohens lleva días abogando por un cierre de la crisis pactado entre los dos bandos de Vox pero esta opción se diluye cada día que pasa, a menos que los críticos retiren el escrito que abrió esta grave crisis institucional.

Mover ficha

El PP deberá mover ficha, quiera o no, y es aquí donde algunos en el partido creen que la única garantía de estabilidad institucional la da un president del Parlament del PP. Que los ‘populares’ presenten a Le Senne, como le pide Vox, es una opción que ahora mismo no se contempla. Los dos votos de los diputados leales a Abascal no garantizan la mayoría de Prohens y la presidenta ya ha dicho que, para que ella cumpla su pacto, Vox debe cumplir el suyo.

La posibilidad de que los ‘populares’ voten o permitan por omisión que un tránsfuga presida el Parlament estuvo en el planteamiento de miembros del PP, pero se ha ido descartando porque algunos se oponen y porque otros temen unas explosivas consecuencias políticas nacionales a unos días de las elecciones gallegas en las que el PP, y sobre todo Alberto Núñez Feijóo, se lo juega todo.

La Mesa conocerá este miércoles el informe de los letrados que despejará la duda de quién puede presentar candidato. Los partidos dan por hecho que podrán hacerlo quienes lo hicieron en su momento. El PP podría hacerlo y obtendría 26 diputados, pero en los ‘populares’ empieza a cundir el temor de PSIB y Més puedan aspirar a la Presidència del Parlament en una maniobra que sumaría sus votos a los de los cinco diputados expulsados de Vox: todos ellos tendrían 27 diputados frente a los 26 del PP. El PSIB ya ha dicho que presentará candidato si el informe de los letrados lo permite, pero niega cualquier maniobra de este tipo.

También existe la remota posibilidad de que finalmente nada de esto suceda y de que los cinco diputados que abrieron la crisis retiren el escrito de expulsión de Le Senne y De las Heras, algo que ahora mismo parece imposible. El sector crítico guardó ayer silencio, pero el movimiento de la dirección nacional les acerca aún más a convertirse en diputados tránsfugas cuando la expulsión cautelar termine siendo definitiva.