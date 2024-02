Las asociaciones de directores de Primaria y Secundaria de Balears critican que la Conselleria d’Educació haya ignorado su petición de evaluar a medio mandato el trabajo que hacen los equipos directivos. También lamentan que el Govern tampoco se comprometa a crear un plan específico para incentivar la captación de directores, puesto que un 20 % de los centros públicos de las Islas se queda sin candidato a la dirección cada año, como ya adelantó este diario.

La Conselleria publicó la semana pasada el orden que regula las bases para la selección, el nombramiento, la evaluación, la renovación y el cese de los directores de centros escolares públicos. Las asociaciones pedían incluir sus peticiones en este documento con el objetivo de «tener equipos directivos más formados y evitar que queden candidaturas desiertas cada año», según explica la presidenta de la Associació de Directors i Directores de Infantil y Primaria de Mallorca y directora del CEIP Ses Rotes Velles de Santa Ponça, Joana Maria Mas.

La entidad que encabeza forma parte de la federación que aglutina a todas las asociaciones de Infantil y Primaria de las Islas, por lo que pudieron hacer llegar sus propuestas al Govern a través del Consell Escolar de les Illes Balears, del cual forman parte. Como las asociaciones de Secundaria no están constituidas oficialmente como federación, no son miembros de este consejo sectorial, pero también consensuaron las iniciativas mencionadas antes de que se enviaran. Las aportaciones del consejo no son vinculantes, pero «se deberían de tener en cuenta», considera Mas.

La orden publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Baelars (BOIB) apuesta por la formación directiva, y establece que la Conselleria debe de promover que todos los centros cuenten con un proyecto directivo durante cuatro años. Sin embargo, al no incorporar la propuesta del plan de acompañamiento para que cada equipo mejore en sus funciones y sea evaluado, es más complicado que se pueda garantizar, según las asociaciones. La orden tampoco incluye la creación de una comisión que coordine todo este proceso.

La orden de la Conselleria d'Educació marca, por otra parte, que los candidatos tengan formación acreditada, lo que fomentará que los docentes se pongan con tiempo antes de presentar un equipo directivo, algo que es visto positivamente por las asociaciones.

El 20 % de centros que quedan, de media, sin candidatos directivos, equivalen a entre 70 y 90, según el curso. Una foto fija de la situación actual de los más de 320 colegios e institutos que hay en las Islas muestra casi el mismo porcentaje, con unos setenta centros que no cuentan con un proyecto. Es una cifra elevada, pero que se puede leer con optimismo, puesto que en otras comunidades se llega a un 50 % de casos. Cuando no se presenta ningún candidato, una comisión presidida por la Inspección Educativa se encarga de elegirlos.