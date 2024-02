Enrique Herencia: «Queremos acercar la sucursal del Banco de España a la ciudadanía»

Enrique Herencia de Grado (Ciudad Real, 1961), dirige la sucursal de Palma del Banco de España desde enero de 2023. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, especialidad Hacienda Pública, tiene el curso de Bolsa y derivados organizado por la Bolsa de Madrid. En 1992 ingresó en el Banco de España como técnico mediante concurso-oposición, y ese mismo año solicitó el traslado a la sucursal de Palma, donde ha desarrollado toda su carrera profesional. Desde 2009 desempeñó la jefatura de la Unidad de Intervención hasta su nombramiento como director de la sucursal.

¿Cuales son las funciones del Banco de España en el sistema financiero?

Es un banco central que supervisa el sistema bancario de manera autónoma e independiente. Diseña y ejecuta la Política Monetaria con la participación del gobernador en las reuniones del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo. Una política monetaria cuyo objetivo básico conseguir la estabilidad de precios. También tiene el monopolio de la emisión y puesta en circulación de los billetes euros y garantiza el buen funcionamiento del sistema de pagos en la zona euro. Además, pone en circulación la moneda metálica, por cuenta del Tesoro; se encarga de los servicios de tesorería del estado y como agente financiero de la Deuda Publica, participa en los procesos de colocación de la deuda del estado. Asimismo, asesora al gobierno en temas financieros, realiza informes y estudios y elabora y publica las estadísticas relacionadas con sus funciones

¿Y como supervisor?

Vigila la solvencia de las entidades bancarias promoviendo la estabilidad del sistema financiero. Y actúa de manera autónoma e independiente sin estar sujeto a instrucciones del gobierno en el ámbito de la política monetaria, tal y como establece la ley de autonomía de 1994. Eso sí, somos autónomos e independientes pero no vamos por libre, ya que rendimos cuentas en las Cortes Generales, que es donde el gobernador somete a su aprobación el presupuesto general del Banco de España.

¿Cuáles son las principales actividades que desarrolla la sucursal del Banco de España en Palma?

La primera es el servicio de caja que se presta a las entidades de crédito para cubrir sus necesidades de efectivo y las de la ciudadanía de Baleares. Durante el año 2023, los ingresos de billetes han alcanzado la cifra de 171 millones de billetes frente a los 101 milones de pagos. Somos tradicionalmente una sucursal de entrada, en la que la cifra de ingresos practicamente dobla a la de pagos debido a la actividad turística de nuestras islas. Desde la pandemia, la ciudadanía usan más las tarjetas y los dispositivos móviles aunque cabe resaltar que, a dia de hoy, el efectivo sigue siendo la opción mayoritaria para pagar. Otra actividad importante de la sucursal es el tratamiento mecanizado del efectivo.

¿En qué consiste este tratamiento?

Nuestra sucursal es uno de los 16 centros de tratamiento de efectivo en toda España. En estos centros se procesan la totalidad de billetes que nos ingresan las entidades con unas máquinas muy sofisticadas capaces de tratar 33 billetes por segundo. Nuestros operadores alimentan la maquina con los billetes ingresados por las entidades, y la maquina separa los billetes en 3 categorías: los billetes en buen estado, que la maquina vuelve a embalar y se ponen nuevamente en circulación; los billetes sucios, deteriorados, rotos o manchados, que se destruyen directamente en la máquina, lo que llamamos destrucción «on line»; y los billetes presuntamente falsos, que son expulsados a un cajetín, y que se envían posteriormente al Centro Nacional de Análisis, para su examen y clasificación. De esta manera, el Banco de España renueva constantemente los billetes en circulación con el objetivo de mantener un alto nivel de calidad, y evitar la falsificación, ya que con una mejor calidad del billete en circulación, aumenta la dificultad de introducir billetes falsos.

¿Qué servicios presta la sucursal a los ciudadanos?

El cambio de billetes y monedas defectuosos o deteriorados, así como el canje de billetes y monedas por otros de diferente denominación. También el servicio de Cuentas Directas: el público puede comprar directamente en el Banco de España Deuda Publica, ya sean letras, bonos y obligaciones. Otros servicios son la presentación de reclamaciones contra entidades financieras y la solicitud de informes a la Central de Información de Riesgos (CIRBE), un departamento del Banco de España que recoge toda la información suministrada por los bancos sobre préstamos y avales de todos los ciudadanos. Este informe de riesgos se puede solicitar de forma gratuita.

El Banco de España puso en marcha en 2008 un Plan de Educación Financiera. ¿Qué actuaciones lleva a cabo la sucursal en este ámbito?

Me he reunido recientemente con el Conseller de Educación, Antoni Vera, para difundir en todos los centros educativos de Baleares el Programa de Educación Financiera y el Concurso de Conocimientos Financieros y la respuesta del Conseller ha sido muy positiva. El programa va dirigido a profesores y alumnos de educación secundaria, bachillerato y formación profesional. Los centros educativos que se inscriban en el Programa recibirán los materiales de apoyo de manera gratuita y podrán participar en el Concurso de Conocimientos Financieros que se celebra con colegios de toda España. Además, en la sucursal realizamos desde hace más de 12 años una actividad de educación financiera para alumnos de secundaria, bachillerato y formación profesional. En la difusión de estos tipos de conocimientos contamos con socios colaboradores como el Colegio de Economistas, la Cámara de Comercio, y la facultad de Economía de la Universidad de las Islas Baleares. Queremos ampliar el número de socios con otras instituciones, como Cruz Roja, ONCE, y otras entidades de acción social

¿Qué proyectos tiene previstos desarrollar el Banco de España en Baleares?

Actualmente hay dos proyectos de colaboración entre el Banco de España y la Universidad de las Islas Baleares, que están siendo impulsados por Carles Manera, catedrátrico de Historia Económica de la UIB y consejero del Banco de España. El primero es la financiación por el Banco de España de tres becas de doctorados industriales en colaboración con la UIB, que tiene por objeto la formación de doctores en empresas mediante la realización de proyectos de investigación. Y el segundo es la participación de profesores Centro de Estudios monetarios y Financieros (CEMFI) en estancias y seminarios organizados por la UIB. Un tercer proyecto es la posibilidad de celebrar en Mallorca el próximo Congreso Internacional de Economía sobre temas insulares, en el que suelen participar economistas de primer nivel.

¿Qué objetivos tiene en esta nueva etapa como director?

El impulso en Balears de la educación financiera es una actividad prioritaria para el Banco de España. También queremos abrir la sucursal a la sociedad mallorquina y darle una mayor visibilidad a la sucursal y a las actividades que realizamos, de acuerdo con nuestro Plan Estratégico. Y en nuestras relaciones con los ciudadanos, queremos impulsar los valores que definen a nuestra institución: independencia, transparencia y muy especialmente, vocación de servicio público.

El edificio que alberga la sucursal fue declarado Bien de Interés Cultural en 1994 ¿Cuál es su historia?

Es el edificio propiedad del Banco de España de mayor antigüedad y la historia se remonta al año 1871. En aquel año, el Banco Balear (que era por entonces el banco más importante de la isla, fundado en 1856) adquirió la finca donde ahora radica nuestra sucursal, con la intención de construir una nueva sede para dicho banco. Ese mismo año se convoca concurso para el proyecto del nuevo edificio, resultando ganador el arquitecto Miguel Rigo i Clar. En 1873 comienza las obras de construcción y en 1874, el Banco Balear, que era un banco de emisión, fue absorbido por el Banco de España en virtud del Decreto-Ley de 19 de marzo, por el que se concede al Banco de España el monopolio en la emisión de billetes en todo el territorio nacional, rompiendo así con la pluralidad en la emisión. La mayoría de los bancos de emisión provinciales, como el Banco Balear, se integraron en la red de sucursales del Banco de España. En 1880, finaliza la construcción del edificio de la calle San Bartolomé y tiene lugar la compra del mismo por el Banco de España a la Comisión Liquidadora del Banco Balear, por un importe de 312.000 pesetas, y desde aquel año radica en ese edificio la sucursal del Banco de España hasta nuestros días; el edificio tiene una antigüedad de 144 años. En 1994 el edificio fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC), con categoría de monumento. Recientemente el edificio ha sido remozado, ha sido objeto de una reforma muy importante, la restauración de la envolvente (las 4 fachadas del edificio) y el resultado ha sido muy satisfactorio.