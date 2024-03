El IB-Salut prepara otra reclamación por el ‘caso Koldo’ y da por perdida la primera

Fuentes del IB-Salut insisten en que el procedimiento no ha caducado, en contra de las acusaciones del PSIB, pero se abrirá otro a tenor de las nuevas circunstancias. En cualquier caso, alegan que en estos momentos hay enormes posibilidades de que la empresa se declare insolvente y no pueda devolver los 3,7 millones que se le reclamará, cosa que sí podría haber hecho hace tres años, cuando el anterior Govern de Armengol no quiso reclamar el dinero.