El Partido Popular votará este martes a favor de la propuesta de Vox para la creación de una comisión investigadora sobre la ramificación balear del llamado 'caso Koldo'. Así lo ha anunciado este lunes el portavoz del grupo popular en el Parlament, Sebastiá Sagreras.

El PP llevaba días sin pronunciarse sobre este apoyo hasta que lo ha hecho este lunes. Según Sagreras «no queda otra en el Parlament que investigar la ramificación balear de la presunta trama de corrupción», añadiendo que los 'populares' están «tranquilos» ya que el caso está siendo investigado por la Guardia Civil, la Fiscalía Europea o la Audiencia Nacional. Igualmente, ha indicado que la comisión «pondrá luz» desde 2020 hasta la actualidad. «Queremos que se aclaren todas las dudas en relación con la compra de mascarillas».

La pretensión de los de Santiago Abascal es que la expresidenta del Govern, Francina Armengol, comparezca para dar explicaciones. En concreto, la portavoz de Vox en la cámara balear, Idoia Ribas, ha asegurado que la comisión de investigación que pide su formación pide explicaciones «a cualquier persona que pueda estar relacionada» y que «no excluye el periodo en el que está gobernando el PP». Ribas ha considerado que los grupos que voten en contra de esta comisión de investigación «quedarán absolutamente desacreditados para dar luego lecciones de moralidad y de integridad a nadie».

El PSIB no ha dejado clara su posición aunque la condición que ha puesto su portavoz Iago Negueruela para votarla no se ha cumplido. En concreto, los socialistas no han revelado cuál será el sentido de su voto en la comisión de investigación que pide Vox en el Parlament balear y que será debatida y votada este martes en el pleno.

En rueda de prensa, Negueruela no ha confirmado si su partido votará a favor o en contra de la comisión, que previsiblemente saldrá adelante con los votos favorables de PP y Vox. Negueruela ha insistido en que «es el PP quién tiene que dar explicaciones» y decir cómo está el expediente de reclamación, asegurando que el PSIB «ya ha dado todas las explicaciones».

Finalmente, Més per Mallorca ha anunciado que votará en contra de la comisión de investigación que pide Vox en relación con el caso Koldo al considerar que «no es honesta». Según ha señalado este lunes el portavoz ecosoberanista, Lluís Apesteguia, en rueda de prensa, la comisión «viene de un partido que está intentando eliminar la Oficina Anticorrupción» y al que «no le interesa que se investigue la corrupción».