Los expertos consultados por Ultima Hora prevén que se produzca una bajada del precio del aceite de oliva. En concreto, avanzan que podría producirse de cara a la segunda mitad del año 2024, aunque precisan que la reducción no será muy significativa. «A partir de mediados de año empezará abaratarse el aceite de oliva, que ya se están estabilizando», declara el presidente de la Asociación de Distribuidores de Alimentos y Bebidas de Balears, Bartolomé Servera; que viene defendiendo esta postura desde hace tiempo. No obstante, insiste en que no será una caída de precios muy significativa, sino de sólo «unos céntimos de euro. Que nadie espere una reducción de dos o tres euros».

Desde Asaja también comparten este pronóstico y señalan que el motivo principal es que esta lloviendo en la Península (gran parte del aceite que se consume en Mallorca proviene de allí, especialmente de Andalucía) y se espera que la cosecha sea buena; tras dos años consecutivos de malas producciones. Esto provocará que al haber más aceite de oliva en el mercado se abarate su coste. No obstante, las citadas fuentes han precisado que aún falta bastante tiempo y podría producirse cualquier fenómenos adverso que perjudicase la producción. Desde la sede nacional de Asaja han detallado que las reservas de aceite de oliva de España están más bajas que nunca. Según los últimos datos facilitados por el Ministerio de Agricultura, el pasado 31 de enero había en todo el país 734.000 toneladas, mientras que en el mismo periodo del ejercicio anterior eran 763.000; y ya eran muy bajas debido a las malas cosechas. Cabe destacar que los consumidores discrepan de estas predicciones. El presidente de Consubal, Alfonso Rodríguez, apunta que, «aunque su coste se ha estabilizado, volveremos a las subidas en cuanto pase este ligera euforia». Bajan las ventas Es importante destacar que el elevado precio del aceite de oliva ha provocado un descenso significativo de las ventas; exactamente del 18,3 % en el periodo comprendido entre noviembre de 2022 y octubre de 2023. Cabe recordar que el precio del oro líquido es de unos 10 euros, aunque en función de las marcas lo ha superado con creces. De hecho, algunos supermercados les han puesto hasta collarines antihurtos.