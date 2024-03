La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha negado que su Ejecutivo quiera implantar una «amnistía en rústico» porque ello implica «olvido y perdón a cambio de nada».

«No hablamos de ninguna amnistía en rústico, la llamen como la llamen. Prevé la incorporación dentro la ordenación de construcciones fuera de ordenación con sanciones que ya han prescrito a cambio, evidentemente, de pagar una sanción y criterios urbanísticos y medioambientales que se conocerán con el decreto», ha detallado la líder del Ejecutivo autonómico durante el pleno del Parlament.

Así ha respondido a los reproches del portavoz parlamentario de MÉS, Lluís Apesteguia, quien ha recriminado al Govern que quiera aplicar esta «amnistía» a «25.000 viviendas ilegales en rústico».

Sobre ello, Prohens le ha recordado que «estas construcciones fuera de ordenación no son nuevas». «Han sido ocho años gobernando y no han hecho nada; aquí hay familias, no grandes inversores, y las han dejado de lado», ha sentenciado Prohens.

También, preguntada en concreto por si rechaza el concepto de amnistía «en todo los casos», la presidenta ha recalcado que rechaza «de manera clara y contundente una ley aprobada por conveniencia política para favorecer los intereses de quien le han votado». «Una amnistía que tiene nombre y apellidos, que se ha vendido como una herramienta de convivencia y, mientras, los beneficiados ya anuncian que se presentarán a las elecciones para romperla», ha añadido.

La situación de la vivienda «no es la deseable»

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha reconocido que «la situación de la vivienda» en Baleares «no es la deseable», y ha asegurado que no engañarán a la ciudadanía con «fórmulas mágicas».

«Hablamos de un tema complejo que no se arregla con medidas simplistas», ha respondido la líder del Ejecutivo autonómico a la pregunta formulada, en este caso, por el portavoz parlamentario de Més per Menorca, Josep Castells, quien ha lamentado que «para el PP» la vivienda es «un activo financiero».

Prohens, durante su intervención, ha defendido las políticas de vivienda de su Govern, destacando el decreto de emergencia habitacional, que pretende un «equilibrio entre la oferta y demanda sin necesidad de consumir territorio y aprovechando suelo construido».

También ha mencionado otras medidas como la eliminación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales en determinados casos o el programa Alquiler Seguro «para incentivar a los propietarios de 80.000 viviendas vacías».

«Muchas medidas y pocos resultados, estamos en una situación de emergencia», ha advertido Castells, a quien Prohens ha aconsejado que «venga con una propuesta que no haya fracasado o no sea populista». «Debería estudiar lo que ha pasado con sus medidas», ha finalizado.