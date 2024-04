El Parlament prepara una subida de las dietas que cobran los diputados ante la imposibilidad de encontrar un hotel en las inmediaciones de la Cámara que cobre los 120 euros que perciben en concepto de dieta de pernocta. Muchos diputados de los 26 diputados que viajan desde Menorca, Eivissa y Formentera duermen en los últimos años en hoteles de la zona turística de la Platja de Palma porque es imposible encontrar alojamiento cerca de la sede parlamentaria.

La Mesa del Parlament ha encargado un estudio para analizar hasta dónde llega la subida de la dieta, una medida que se concretará en breve, según las fuentes consultadas. La subida de categoría de los hoteles del centro de la ciudad ha provocado un incremento de los precios que obliga a los diputados a poner dinero de su bolsillo o a buscar otras zonas más alejadas donde alojarse.

La consecuencia de tener que buscar hotel en la Platja de Palma es que los diputados deben coger taxis para desplazarse, pero aquí empieza otro problema porque quienes se desplazan desde Menorca, Eivissa y Formentera tienen asignado un cupo de gasto en taxis que en la mayor parte de las ocasiones tampoco les basta para cubrir las necesidades diarias. En consecuencia, el Parlament actualizará las asignaciones por dietas de pernoctación y el pago de los taxis que perciben los parlamentarios.

Un vistazo a cualquier portal de reservas hoteleras da la razón a los diputados. En estos momentos resulta casi imposible encontrar por menos de 160 euros una habitación en el centro de Palma, aunque ni siquiera sea en las inmediaciones del Parlament. El problema se acrecienta a partir de ahora y durante los meses de mayo, junio, septiembre y octubre la dieta de pernocta que perciben no llega ni para pagar en ocasiones la habitación de un hostal.

La última subida en el pago de los hoteles se hizo en el año 2017. En aquel entonces ya se constató que los 90 euros que pagaba la Cámara a los diputados no bastaban para encontrar una habitación durante los meses de verano. El Parlament aprobó una subida del 33 % en la dieta de manera provisional para los meses de verano (en agosto no hay plenos), pero la dieta quedó fijada de forma permanente y no se bajó una vez pasado el periodo estival.

Para cobrar esa dieta de 120 euros por noche, los diputados firman una declaración responsable que acredita que efectivamente han hecho este gasto. Además de los 120 euros de hotel, los parlamentarios de las demás islas cobran otros 60 euros diarios en concepto de manutención por cada día que deben pasar en Mallorca.