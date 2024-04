Baleares ha perdido 4.967 comercios en 15 años, mientras que el número de empresas se ha incrementado. Esta es la cruda realidad que ponen de manifiesto los datos que han sido facilitados por la Conselleria de Hacienda. En concreto, las Islas tenían en el año 2008 un total de 19.338 establecimientos comerciales, frente a los 14.371 del ejercicio 2023.

Cabe destacar que en 2023 se registró el número más bajo de comercios de los últimos 15 años: un total de 14.371. Por el contrario, el año en el que se contabilizaron más establecimientos comerciales en las Islas fue 2008, concretamente 19.338. Por el contrario, el Archipiélago balear tuvo su cifra más alta de empresas en 2022: exactamente 101.236; la más baja fue en 2014, cuando había 84.270. Por tanto, el sector del comercio no se está beneficiando de la bonanza económica de la que disfrutan las Islas.

José Antonio Caldés, director general de Empresa, Autónomos y Comercio del Govern, precisa que en los últimos 15 años los comercios se han reducido un 25,69 %, mientras que el número de empresas ha crecido un 4,8 % desde 2008. «Estos datos demuestran que hay determinados tipos de comercios, sobre todo pequeños y de proximidad, que han cerrado, sobre todo, debido a una variable: el cambio del modelo de consumo. Se ha incrementado la venta online, por lo que el consumidor ha cambiado el canal de compra de sus productos». En este punto, precisa que se trata de una tendencia que se está produciendo en toda España.

El pequeño comercio es el que más está notando la crisis que sufre el sector, ya que el descenso es del 28,9 %, frente al 25,69 % de los comercios de venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas. Estos datos no aparecen en la tabla que se puede ver al final de esta página para no facilitar un exceso de número. No obstante, en 2008 había en las Islas 19.338 establecimientos de este tipo, frente a los 14.371 de 2023. En el caso de los comercios al por mayor, la disminución ha sido del 22,1 %.

Medidas para reflotar al comercio

Otro dato relevante es que el rato de población de las Islas es de 130 habitantes por comercio, muy similares a los de regiones como Navarra, País Vasco o Canarias. «Viendo esta situación, creemos que es estratégico -dentro del plan de comercio- poner el foco, especialmente, en tres temas claves. Uno de ellos, es la digitalización del comercio de proximidad, buscando maneras para que los clientes online sigan acudiendo a sus negocios. El segundo es realizar una reorientación de los comercios con nuevas estrategias, intentando desarrollar nuevos modelos de negocio que están siendo demandados por los consumidores. El tercer punto clave es potenciar la visibilidad de los comercios existentes».

En este punto, destaca que están desarrollando «acciones, como los bonos de comercios o las acciones de Comerços Emblemátics, que lo que intentan es poner en valor toda la existencia del comercio tradicional». A su modo de ver, la combinación de estas acciones, junto a otras que se van a poner en marcha relacionadas con la formación y la capacitación en el sector del comercio, pueden ayudar a cambiar este paradigma: una disminución del pequeño comercio hacia nuevos modelos». Caldés asegura que «si podemos combinar estas acciones con la digitalización pensamos que podemos adaptarnos mucho mejor a un entorno competitivo y, sobre todo, que disminuya este número de comercios cerrados».

Evolución de los comercios y empresas de Baleares

Es importante tener en cuenta que en la tabla no aparecen datos de los comercios de venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas, motivo por el que la suma del total de comercios no corresponde con la suma de comercios al por mayor y pequeño comercio.