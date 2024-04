El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decidió enviar la carta un día después de Sant Jordi, a las siete de la tarde. No solo hizo cambiar la parrilla informativa de las televisiones, sino que dejó a todos en vilo cuando anunció que se tomaba unos días para reflexionar sobre su permanencia al frente del país. ¿Por qué dijo que no anunciará su decisión hasta mañana, lunes, a dos días del puente del 1 de mayo? ¿Hay alguna estrategia política hay detrás? ¿Qué lectura se puede sacar del texto? Ultima Hora ha contactado con expertos en el ámbito de la psicología, la sociología, la antropología y la política para analizar las frases y el contenido per se del escrito que el propio Sánchez hizo público en la red social X.

Gonzalo Adám, psicólogo social y director de Sociometrica. El psicólogo social y director de Sociometrica, Gonzalo Adán, opina que se trata de una misiva «mal escrita, impulsiva e impropia de un presidente del Gobierno». ¿Por qué? Según el experto, hay dos elementos contradictorios: «Primero aparece un elemento manipulativo al decirnos que está muy mal, que con lo enamorado que está de su mujer ha de protegerla y se ve obligado a tomar decisiones duras. El punto contradictorio sería la parte en la que ataca tanto a la sociedad como a los políticos, a los medios de comunicación y a los jueces. En definitiva, nos viene a decir que todos tenemos la culpa de que esté tan fastidiado y le hayan roto el juguete del poder». Adán, que ha publicado el libro Psicología de la incompetencia política en el que habla de cómo y por qué nos gobiernan corruptos y lo analiza desde la ética y la neurociencia, considera que para que Sanchez hubiera abordado de forma correcta un mensaje con impacto «se debería haber centrado en uno de los dos temas: o en la parte emocional, y así hacernos sentir a todos mal, o en la parte de la culpa. Pero no ambas cosas. Por eso cree que podría formar parte de una «estrategia». El sociólogo y profesor de la UIB David Abril El sociólogo y profesor de la UIB David Abril lleva advirtiendo desde hace tiempo de la «polarización social y política» en el país, que, según él, viene alimentada por la parte mediática. El sociólogo recuerda que «hace 20 años, los diputados de Balears podían cenar juntos, independientemente de la ideología. Hoy, es imposible. Se ha pasado al ataque continuo a los adversarios políticos y esto tiene un impacto en la sociedad». Este argumento que ofrece el sociólogo también lo podemos leer, en otras palabras, en la carta de Pedro Sánchez cuando menciona «la máquina del fango»: «Tratar de deshumanizar y deslegitimar al adversario político a través de denuncias escandalosas y falsas». Abril destaca que «las redes sociales han favorecido esta polarización, haciendo que todos estemos a favor o en contra». Desde su punto de vista, le gustaría que la misiva sirviera «para que todos los partidos, independientemente de su ideología, pensaran si esto [se refiere a la forma de hacer política mediante el ataque a cualquier precio] debe continuar o bien debemos reflexionar», pero sabe que no será así. Girar el foco El politólogo Pau Torres cree que Pedro Sánchez se ha visto en un momento con «mucha presión mediática» y su modus operandi ha sido una estrategia [quizá necesaria] para redirigir el foco de su mujer, Begoña Gómez, investigada y denuncia por Manos Limpias por tráfico de influencias y corrupción en sus negocios. «Pedro Sánchez ha cambiado la agenda y nos ha dejado ver que no sabe si seguirá como presidente, porque ha puesto sobre la mesa argumentos emocionales. Porque no todo está permitido en política». El politólogo Pau Torres Sánchez dijo en la carta: «Cancelaré mi agenda pública unos días para poder reflexionar y decidir qué camino tomar». Se prevé que dé explicaciones mañana, 29 de abril. Torres no recuerda que un presidente se haya tomado cinco días para reflexionar, pero menciona que «se deben de haber dado acontecimientos similares en momentos muy extraordinarios». Opina que hay un conjunto mediático dedicado a «desgastar» y menciona al modelo americano de la ultraderecha, para el que todo está permitido. En este sentido, considera que «los medios de comunicación deberían rechazar este modelo, el de utilizar la vida personal para atacar». El antropólogo y profesor en el grado de Filosofía Alexandre Miquel. Para el antropólogo y profesor en el grado de Filosofía Alexandre Miquel este episodio con Sánchez le recuerda a lo que vivieron los presidentes Macron, Lula da Silva o, recientemente, António Costa y que explica la entrada de Milei o de Trump en su día: «La derecha utiliza bulos y un discurso delirante para decir a la gente que lo que os pasa es responsabilidad del inmigrante, del sistema económico, etc». Desde su punto de vista, «la carta es muy inteligente porque se acoge al género epistolar. Habla de realidades incontestables, sin atacar y donde más bien se pregunta por qué están haciendo esto. Porque sabe que no va contra él, sino contra la democracia».