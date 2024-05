Menorca continua estant en els plans de rodatge d’Estrella Damm. Aquest estiu i per quarta vegada, l’Illa serà protagonista de la campanya d’estiu de la cervesera catalana, encara que no de manera exclusiva, sinó compartint anunci amb altres localitzacions.

Des de dilluns, un equip format per una seixantena de persones han estat a Menorca, per rodar una part d’aquest espot, en el qual apareixeran dues localitzacions de l’Illa, les Pedreres de s’Hostal que gestiona l’associació Lithica, i la platja des Talaier, al litoral sud de Ciutadella. Així ho confirmaven ahir fonts de la cervesera, que no compta enguany amb protagonistes de renom.

La direcció creativa va a càrrec d’Oriol Villar, que ja coneixia l’Illa d’anteriors edicions. De fet, ja va formar part de l’equip que, sota la direcció del menorquí Ian Pons, va encapçalar el rodatge que, fa tres anys, va protagonitzar l’actor Mario Casas.

Per ara, la companyia no ha volgut fer públiques més dades sobre l’anunci d’aquest estiu i manté el suspens sobre la cançó que posarà la banda sonora.

Precedents

L’idil·li de Menorca amb els anuncis d’Estrella Damm va començar el 2010, l’any següent de què la marca de cerveses presentés l’eslògan «Mediterràniament», amb un anunci fet a Formentera.

El primer anunci amb accent menorquí es titulà «Sant Joan» i acumula, des de llavors, més de 8,3 milions de visites al canal oficial d’Estrella Damm a Youtube, un milió més que l’espot rodat a la Pitiüsa menor.

«Applejack» del grup australià The Triangles es va convertir en la cançó de l’estiu, en un fenomen com el que havia suposat l’any anterior el «Summercat» de Billie the Vision & The Dancers. Amb el valor afegit que tenia, especialment per als ciutadellencs, que la història amorosa que duia els protagonistes a visitar llocs com Macarelleta, Binibèquer Vell, La Vall o Cala Pregonda, comencés amb les festes de Sant Joan de rerefons.

Els anys següents l’anunci d’Estrella va passar per Mallorca, Roses o Eivissa. Fins que la primavera de 2018, un equip de rodatge tornava a Menorca, en aquesta ocasió amb el xef Alberto Chicote i l’actriu Anna Castillo com a protagonistes de l’anunci «Cyrano». Una raconada als voltants de la Mola va ser l’escenari escollit per ubicar-hi un suposat restaurant, en un entorn privilegiat a la vorera de la mar, on la música quedava en un segon pla i els diàlegs prenien protagonisme.

El darrer anunci que havia fet fins ara Estrella Damm a Menorca va ser «Amor a primera vista», el 2021. La música tornava a agafar rellevància, amb Rigoberta Bandini i la cançó «A ver qué pasa», i amb l’aparició destacada de Mario Casas, en indrets com Cala en Turqueta i al Teatre Principal de Maó.