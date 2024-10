De las Heras, a Prohens: «En las columnas de opinión ya se le apoda como 'Marga, La Roja'»

Desde hace una semana no son una ni dos las voces que alertan del giro a la izquierda del PP de Marga Prohens. Las medidas anunciadas por la presidenta del Govern la pasada semana en el Debate de Política General de Baleares -el tren a Llucmajor o la subida de la ecotasa en temporada alta, por citar algunas- han sido incluso calificadas como «plagio al programa de Francina Armengol», un desliz progresista que también ha sido objeto de valoración y análisis en las columnas de opinión, como la publicada en Ultima Hora por el articulista Joan Riera bajo el titular Marga, la Roja. Y, precisamente, ese apodo este martes ha entrado en el Parlament balear a modo de reproche por parte de su exsocia Patricia De las Heras. «En las columnas de opinión ya se le apoda como 'Marga, la Roja'», ha subrayado al inicio de su intervención, provocando risas entre los diputados presentes.

La presidenta de Vox en Baleares ha acusado a Prohens de «adelantar a la izquierda por la izquierda» con «medidas antiturismo» que el anterior ejecutivo progresista no se atrevió a aplicar. En el turno de control al Govern en el pleno del Parlament, De las Heras ha acusado al Govern del PP de haber copiado «el discurso de la izquierda sobre masificación turística» y de haber puesto en marcha medidas que «siguen los dogmas de la Agenda 2030».

Tras citar el artículo de Joan Riera, De las Heras ha manifestado que el Govern del PP debería tenerlo muy en cuenta. «No es una crítica, es algo que debería hacerles reflexionar. 'Lo único incuestionable es que Marga Prohens se ha vuelto roja y su PP más de izquierdas que la perilla de Pablo Iglesias'. No lo digo yo, lo dice una columna de opinión», ha comentado la presidenta de Vox, antes de advertir a sus exsocios de haber prácticamente abandonado el programa que les dio la victoria electoral el pasado año.

«¿Acaso se han olvidado de su programa electoral, ese por el cual resultaron ser primera fuera?», ha preguntado De las Heras al PP, y ha añadido: «Aquí debo estar de acuerdo con el portavoz del Partido Socialista, que ha dicho que no tienen la mayoría social para adoptar medidas valientes en materia de Turismo. Claro que no, porque sus votantes no votaron esto. Este el programa de la izquierda con el que salieron derrotados. Yo le pido señor Bauzà [conseller de Turisme], que abandonen el barco de la izquierda y vuelvan a la ideología que les llevó a estar donde sentados».

En su turno, el conseller Jaume Bauzà ha contestado a Vox que «este Govern no gobierna a golpe de columnas de opinión, básicamente porque no se han presentado a las elecciones y quien sí se ha presentado es la presidenta que logró la mayoría parlamentaria para llevar políticas adelante. No creo que sea muy saludable hacer política y gobernar a golpe de columnas de opinión». A continuación, ha citado algunas de las medidas que han tomado para frenar la saturación turística y la oferta ilegal. En este punto, ha rogado a De las Heras que su partido participe en las mesas de trabajo y hagan sus propias propuestas para mejorar la sociedad y huyan de prejuicios de la izquierda de que «todo está hecho y cocinado».